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      Нові Санжари – ключова причина звільнення Гончарука, – Щербина

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      Чому Зеленський звільнив Гончарука? / Колаж 24 каналу

      Звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра – це насамперед рішення Володимира Зеленського. І однією з найголовніших причин є сутички в Нових Санжарах.

      Таку думку в прямому ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі озвучив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Він вважає, що Зеленський побачивши ситуацію в Нових Санжарах, зрозумів, що це провал у комунікації з боку уряду. 

      Більше про це Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

      "Я майже впевнений, що ключовим рішенням Зеленського прибрати Гончарука була навіть не історія з "Приватбанком", а реально – Нові Санжари. Зеленський, коли прийшов на посаду президента, він щиро вірив в те, що він говорить – в те, що є народовладдя, що злі олігархи не дають народу жити, що влада була поставлена олігархами і треба зняти це ярмо з народу, і тоді народ заживе", – пояснив журналіст. 

      І тут він (Зеленський – 24 канал) ввечері вмикає телевізор і бачить провал комунікації, бачить народовладдя у виконанні Нових Санжар, і розуміє, як я собі думаю, що треба терміново щось з цим робити. Тому що цей склад Кабміну очевидно з цим не справляється,
      – наголосив Щербина. 

      Окрім цього, він пояснив, що на зміну уряду також повпливали рейтинги, які показують відсутність довіри до влади.

      Довідка. Згідно з опитуванням Всеукраїнської асоціації соціологів, яке провели у лютому 2020 року, Володимиру Зеленському довіряють 49% громадян. Натомість прем'єр-міністру Олексію Гончаруку лише 13%.

      Що відбулось у Нових Санжарах: коротко

      • 20 лютого Україна через спалах коронавірусу евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців.
      • Евакуйованих з Китаю людей вирішили поселити на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. Однак місцеві жителі влаштували масові протести та сутички з поліцією.
      • Учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких розбили вікна. В результаті сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Аби заспокоїти настрої місцевих жителів в обсервації залишилась й колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
      • Поліція вже оголосила про підозру 10 учасникам мітингу, половина з них перебуває під домашнім арештом.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Олексій Гончарук – новини Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Нові Санжари Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні
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