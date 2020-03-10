Нові Санжари – ключова причина звільнення Гончарука, – Щербина

Звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра – це насамперед рішення Володимира Зеленського. І однією з найголовніших причин є сутички в Нових Санжарах.

Таку думку в прямому ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі озвучив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина. Він вважає, що Зеленський побачивши ситуацію в Нових Санжарах, зрозумів, що це провал у комунікації з боку уряду.

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"Я майже впевнений, що ключовим рішенням Зеленського прибрати Гончарука була навіть не історія з "Приватбанком", а реально – Нові Санжари. Зеленський, коли прийшов на посаду президента, він щиро вірив в те, що він говорить – в те, що є народовладдя, що злі олігархи не дають народу жити, що влада була поставлена олігархами і треба зняти це ярмо з народу, і тоді народ заживе", – пояснив журналіст.

І тут він (Зеленський – 24 канал) ввечері вмикає телевізор і бачить провал комунікації, бачить народовладдя у виконанні Нових Санжар, і розуміє, як я собі думаю, що треба терміново щось з цим робити. Тому що цей склад Кабміну очевидно з цим не справляється,

– наголосив Щербина.

Окрім цього, він пояснив, що на зміну уряду також повпливали рейтинги, які показують відсутність довіри до влади.

Довідка. Згідно з опитуванням Всеукраїнської асоціації соціологів, яке провели у лютому 2020 року, Володимиру Зеленському довіряють 49% громадян. Натомість прем'єр-міністру Олексію Гончаруку лише 13%.

Що відбулось у Нових Санжарах: коротко