Новые Санжары: чем известен поселок, в который привезли людей из Уханя

Название поселка городского типа Новые Санжары моментально 20 февраля стало едва ли не самым употребляемым в Украине. По крайней мере об этом свидетельствует статистика гугл-поиска. 24 канал собрал информацию о поселке на Полтавщине, в котором 14 дней на очень строгом карантине будут находиться 72 человека.

45 украинцев и 27 иностранцев проведут две недели в закрытом для посторонних людей медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Это поселок городского типа расположенный между Полтавой и Кременчугом.

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Что известно о Новых Санжарах

Начнем с самого названия – исторические источники свидетельствуют, что слово Санжары тюркского происхождения и в переводе означает "урочище" или "брод". Существует также версия, что название "Санжары" происходит от тюркского слова "Санджак", что означает флаг, знамя. Расположены Новые Санжары на берегу реки Ворскла.



Герб Новых Санжар / фото с сайта поселкового совета

В 2020 году поселок будет праздновать 920-летие. Значительным населенным пунктом Санжары стали во времена Богдана Хмельницкого. С 1636 года – казацкий городок в составе Полтавского полка, у которого было немаловажное стратегическое значение.

Сейчас это поселок городского типа, административный центр Новосанжарского района Полтавской области. Население в Новых Санжарах меньше 10 тысяч человек. В Новых Санжарах 102 улицы и переулка.

Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары"

Основали его 75 лет назад – 5 декабря 1945 года как военный санаторий Вооруженных сил СССР. После этого три десятилетия это был окружной Новосанжарский санаторий Киевского военного округа.

За годы независимости Украины трижды менялось название санатория:

Новосанжарский военный санаторий Министерства обороны Украины;

Новосанжарский военный санаторий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины;

От 20 июня 2001 года – медицинский центр внутренних войск Министерства внутренних дел Украины "Новые Санжары";

С 2014 года – медицинский центр Национальной гвардии Украины.



Так выглядел корпус центра в 2016 году / скриншот из видео НГУ

В 1961 году на территории центра была пробурена скважина минеральной воды. Именно она стала визитной карточкой Новых Санжар. Специалисты говорят, что по своим органическими свойствам и химическим составом близка к "Ессентуки-17". При ее употреблении успешно лечатся хронические болезни органов пищеварения, уменьшается содержание в крови холестерина и других липидов, мочевой кислоты, вода эффективна при сахарном диабете, действует противоаллергически, улучшает обмен веществ.

В центре есть рентген-кабинет, кабинет УЗИ, зал для гимнастики, массажный кабинет, лаборатория, стоматкабинет.

Новые Санжары – курортный городок

Не только одним центром оздоровления Нацгвардии известен поселок. Здесь также санаторий-профилакторий "Антей", пансионат "Новые Санжары", детский оздоровительный лагерь "Буревестник". В Новых Санжарах восемь парков, лесопарков, скверов.

Четыре года подряд поселок Новые Санжары признавали победителем Всеукраинского соревнования "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка".



Парк Победы в Новых Санжарах / фото: wikiphotos

Где расположены Новые Санжары

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