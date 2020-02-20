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      Новые Санжары: чем известен поселок, в который привезли людей из Уханя

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      Что известно о Новых Санжарах / ukrinform

      Название поселка городского типа Новые Санжары моментально 20 февраля стало едва ли не самым употребляемым в Украине. По крайней мере об этом свидетельствует статистика гугл-поиска. 24 канал собрал информацию о поселке на Полтавщине, в котором 14 дней на очень строгом карантине будут находиться 72 человека.

      45 украинцев и 27 иностранцев проведут две недели в закрытом для посторонних людей медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Это поселок городского типа расположенный между Полтавой и Кременчугом.

      К теме: Новые Санжары против эвакуации: аргументы местных властей

      Что известно о Новых Санжарах

      Начнем с самого названия – исторические источники свидетельствуют, что слово Санжары тюркского происхождения и в переводе означает "урочище" или "брод". Существует также версия, что название "Санжары" происходит от тюркского слова "Санджак", что означает флаг, знамя. Расположены Новые Санжары на берегу реки Ворскла.


      Герб Новых Санжар / фото с сайта поселкового совета

      В 2020 году поселок будет праздновать 920-летие. Значительным населенным пунктом Санжары стали во времена Богдана Хмельницкого. С 1636 года – казацкий городок в составе Полтавского полка, у которого было немаловажное стратегическое значение.

      Сейчас это поселок городского типа, административный центр Новосанжарского района Полтавской области. Население в Новых Санжарах меньше 10 тысяч человек. В Новых Санжарах 102 улицы и переулка.

      Медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары"

      Основали его 75 лет назад – 5 декабря 1945 года как военный санаторий Вооруженных сил СССР. После этого три десятилетия это был окружной Новосанжарский санаторий Киевского военного округа.

      За годы независимости Украины трижды менялось название санатория:

      • Новосанжарский военный санаторий Министерства обороны Украины;
      • Новосанжарский военный санаторий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины;
      • От 20 июня 2001 года – медицинский центр внутренних войск Министерства внутренних дел Украины "Новые Санжары";
      • С 2014 года – медицинский центр Национальной гвардии Украины.


      Так выглядел корпус центра в 2016 году / скриншот из видео НГУ

      В 1961 году на территории центра была пробурена скважина минеральной воды. Именно она стала визитной карточкой Новых Санжар. Специалисты говорят, что по своим органическими свойствам и химическим составом близка к "Ессентуки-17". При ее употреблении успешно лечатся хронические болезни органов пищеварения, уменьшается содержание в крови холестерина и других липидов, мочевой кислоты, вода эффективна при сахарном диабете, действует противоаллергически, улучшает обмен веществ.

      В центре есть рентген-кабинет, кабинет УЗИ, зал для гимнастики, массажный кабинет, лаборатория, стоматкабинет.

      Новые Санжары – курортный городок

      Не только одним центром оздоровления Нацгвардии известен поселок. Здесь также санаторий-профилакторий "Антей", пансионат "Новые Санжары", детский оздоровительный лагерь "Буревестник". В Новых Санжарах восемь парков, лесопарков, скверов.

      Четыре года подряд поселок Новые Санжары признавали победителем Всеукраинского соревнования "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка".


      Парк Победы в Новых Санжарах / фото: wikiphotos

      Где расположены Новые Санжары

      Эвакуация украинцев из Уханя: коротко о главном

      • 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину сначала в Борисполь, а затем полетит в Харьков;
      • Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции украинцев будет доставлено на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области;
      • С Уханя забирали только здоровых украинцев. Фактически, попасть на самолет не было шансов даже у тех, кто подцепил обычную простуду;
      • Санаторий будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности;
      • Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Полтавы
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