Нові Санжари: чим відоме селище, у яке привезли людей з Уханя

Назва селища міського типу Нові Санжари вмить 20 лютого стала чи не найвживанішою в Україні. Принаймні про це свідчить статистика гугл-пошуку. 24 канал зібрав інформацію про селище на Полтавщині, у якому 14 днів на надсуворому карантині перебуватимуть 72 людей.

45 українців та 27 іноземців проведуть два тижні у закритому для сторонніх людей медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари". Це селище міського типу розташоване між Полтавою і Кременчуком.

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Що відомо про Нові Санжари

Почнімо із самої назви – історичні джерела засвідчують, що слово Санжари тюркського походження і у перекладі означає "урочище" або "брід". Існує також версія, що назва "Санжари" походить від тюркського слова "Санджак", що означає прапор, знамено. Розташовані Нові Санжари на березі річки Ворскла.



Герб Нових Санжар / фото з сайту селищної ради

У 2020 році селище святкуватиме 920-річчя. Значним населеним пунктом Санжари стали за часів Богдана Хмельницького. З 1636 року – козацьке містечко у складі Полтавського полку, яке мало неабияке стратегічне значення.

Наразі це селище міського типу, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області. Населення в Нових Санжарах менше 10 тисяч осіб. В Нових Санжарах 102 вулиці і провулки.

Медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари"

Заснували його 75 років тому – 5 грудня 1945 як військовий санаторій Збройних сил СРСР. Після цього три десятиріччя це був окружний Новосанжарський санаторій Київського військового округу.

За роки Незалежності України тричі змінювалася назва санаторію:

Новосанжарський військовий санаторій Міністерства оборони України;

Новосанжарський військовий санаторій внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

Від 20 червня 2001-го – медичний центр внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України "Нові Санжари";

Від 2014 року – медичний центр Національної гвардії України.



Так виглядав корпус центру у 2016 році / скриншот з відео НГУ

У 1961 році на території центру пробурено свердловину мінеральної води. Саме вона стала візитівкою Нових Санжар. Фахівці кажуть, що за своїми органічними властивостями та хімічним складом близька до "Єсентуки-17". При її вживанні успішно лікуються хронічні хвороби органів травлення, зменшується вміст у крові холестерину та інших ліпідів, сечової кислоти, вода ефективна при цукровому діабеті, діє протиалергійно, покращує обмін речовин.

У центрі є рентген-кабінет, кабінет УЗД, зала для гімнастики, масажний кабінет, лабораторія, стоматкабінет.

Нові Санжари – курортне містечко

Не лише одним центром оздоровлення Нацгвардії відоме селище. Тут є також санаторій-профілакторій "Антей", пансіонат "Нові Санжари", дитячий оздоровчий табір "Буревісник". В Нових Санжарах вісім парків, лісопарків, скверів.

Чотири роки поспіль селище Нові Санжари визнавали переможцем Всеукраїнського змагання "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".



Парк Перемоги у Нових Санжарах / фото: wikiphotos

Де розташовані Нові Санжари

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