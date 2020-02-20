Нові Санжари: чим відоме селище, у яке привезли людей з Уханя
Назва селища міського типу Нові Санжари вмить 20 лютого стала чи не найвживанішою в Україні. Принаймні про це свідчить статистика гугл-пошуку. 24 канал зібрав інформацію про селище на Полтавщині, у якому 14 днів на надсуворому карантині перебуватимуть 72 людей.
45 українців та 27 іноземців проведуть два тижні у закритому для сторонніх людей медичному центрі Національної гвардії України "Нові Санжари". Це селище міського типу розташоване між Полтавою і Кременчуком.
До теми: Нові Санжари проти евакуації: які аргументи місцевої влади
Що відомо про Нові Санжари
Почнімо із самої назви – історичні джерела засвідчують, що слово Санжари тюркського походження і у перекладі означає "урочище" або "брід". Існує також версія, що назва "Санжари" походить від тюркського слова "Санджак", що означає прапор, знамено. Розташовані Нові Санжари на березі річки Ворскла.
Герб Нових Санжар / фото з сайту селищної ради
У 2020 році селище святкуватиме 920-річчя. Значним населеним пунктом Санжари стали за часів Богдана Хмельницького. З 1636 року – козацьке містечко у складі Полтавського полку, яке мало неабияке стратегічне значення.
Наразі це селище міського типу, адміністративний центр Новосанжарського району Полтавської області. Населення в Нових Санжарах менше 10 тисяч осіб. В Нових Санжарах 102 вулиці і провулки.
Медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари"
Заснували його 75 років тому – 5 грудня 1945 як військовий санаторій Збройних сил СРСР. Після цього три десятиріччя це був окружний Новосанжарський санаторій Київського військового округу.
За роки Незалежності України тричі змінювалася назва санаторію:
- Новосанжарський військовий санаторій Міністерства оборони України;
- Новосанжарський військовий санаторій внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
- Від 20 червня 2001-го – медичний центр внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України "Нові Санжари";
- Від 2014 року – медичний центр Національної гвардії України.
Так виглядав корпус центру у 2016 році / скриншот з відео НГУ
У 1961 році на території центру пробурено свердловину мінеральної води. Саме вона стала візитівкою Нових Санжар. Фахівці кажуть, що за своїми органічними властивостями та хімічним складом близька до "Єсентуки-17". При її вживанні успішно лікуються хронічні хвороби органів травлення, зменшується вміст у крові холестерину та інших ліпідів, сечової кислоти, вода ефективна при цукровому діабеті, діє протиалергійно, покращує обмін речовин.
У центрі є рентген-кабінет, кабінет УЗД, зала для гімнастики, масажний кабінет, лабораторія, стоматкабінет.
Нові Санжари – курортне містечко
Не лише одним центром оздоровлення Нацгвардії відоме селище. Тут є також санаторій-профілакторій "Антей", пансіонат "Нові Санжари", дитячий оздоровчий табір "Буревісник". В Нових Санжарах вісім парків, лісопарків, скверів.
Чотири роки поспіль селище Нові Санжари визнавали переможцем Всеукраїнського змагання "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".
Парк Перемоги у Нових Санжарах / фото: wikiphotos
Де розташовані Нові Санжари
Евакуація українців з Уханя: коротко про головне
- 20 лютого літак з евакуйованими українцями та громадянами інших країн прибув до України спершу у Бориспіль, а згодом полетить у Харків;
- Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції українців буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області;
- З Уханя забирали лише здорових українців. Фактично, потрапити на літак не мали шансів навіть ті, хто підчепив звичайну простуду;
- Санаторій буде під постійною охороною, а в самому приміщенні будуть застосовані всі необхідні заходи інфекційної безпеки;
- Евакуйовані зможуть покинути місце карантину через 14 днів, але лише після того, як пройдуть усі необхідні процедури та перевірки.