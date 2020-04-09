Новые соцстандарты жизни после карантина: Шмыгаль обратился к главам ОГА
Украинская власть подготовит новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина. В правительстве понимают, что болезнь быстро не отступит.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время селекторного совещания с главами ОГА, сообщает пресс-служба Кабмину.
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По его словам, власть должна подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий:
- разработать новые транспортные нормы,
- нормы социальной дистанции,
- пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.
Глава правительства также подчеркнул, что максимально снизить нагрузку на медицинскую систему удалось благодаря совместным усилиям всех уровней власти.
Обратите внимание! Правительство рассматривает введение комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях из-за распространения коронавируса. Комендантский час могут ввести на выходных.
Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала
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