Новые соцстандарты жизни после карантина: Шмыгаль обратился к главам ОГА

Украинская власть подготовит новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина. В правительстве понимают, что болезнь быстро не отступит.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время селекторного совещания с главами ОГА, сообщает пресс-служба Кабмину.

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По его словам, власть должна подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий:

разработать новые транспортные нормы,

нормы социальной дистанции,

пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.

Глава правительства также подчеркнул, что максимально снизить нагрузку на медицинскую систему удалось благодаря совместным усилиям всех уровней власти.

Обратите внимание! Правительство рассматривает введение комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях из-за распространения коронавируса. Комендантский час могут ввести на выходных.



Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала