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      Новые соцстандарты жизни после карантина: Шмыгаль обратился к главам ОГА

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      Совещание Шмыгаля с главами ОГА и крупных городов / Кабмин

      Украинская власть подготовит новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина. В правительстве понимают, что болезнь быстро не отступит.

      Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время селекторного совещания с главами ОГА, сообщает пресс-служба Кабмину.

      Актуально Правительство и НБУ разработали программы поддержки для малого бизнеса: детали

      По его словам, власть должна подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий:

      • разработать новые транспортные нормы,
      • нормы социальной дистанции,
      • пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.

      Глава правительства также подчеркнул, что максимально снизить нагрузку на медицинскую систему удалось благодаря совместным усилиям всех уровней власти.

      Обратите внимание! Правительство рассматривает введение комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях из-за распространения коронавируса. Комендантский час могут ввести на выходных.

      карантин
      Новые карантинные ограничения, действующие в Украине от 6 апреля / инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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