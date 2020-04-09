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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нові соцстандарти життя після карантину: Шмигаль звернувся до глав ОДА

      -
      Нарада Шмигаля з главами ОДА і великих міст / Кабмін

      Українська влада підготує нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину. В уряді розуміють, що хвороба швидко не відступить.

      Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної нараді з головами ОДА, повідомляє пресслужба Кабміну.

      Актуально Уряд та НБУ напрацювали програми підтримки для малого бізнесу: деталі

      За його словами, влада повинна підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів:

      • розробити нові транспортні норми,
      • норми соціальної дистанції,
      • перебування в закритих приміщеннях та установах.

      Глава уряду також наголосив, що максимально знизити навантаження на медичну систему вдалося завдяки спільним зусиллям усіх рівнів влади.

      Зверніть увагу! Уряд розглядає введення комендантської години у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях через поширення коронавірусу. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.

      карантин
      Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики
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