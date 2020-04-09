Нові соцстандарти життя після карантину: Шмигаль звернувся до глав ОДА
Українська влада підготує нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину. В уряді розуміють, що хвороба швидко не відступить.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної нараді з головами ОДА, повідомляє пресслужба Кабміну.
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За його словами, влада повинна підготувати нові соціальні стандарти життя після жорстких карантинних заходів:
- розробити нові транспортні норми,
- норми соціальної дистанції,
- перебування в закритих приміщеннях та установах.
Глава уряду також наголосив, що максимально знизити навантаження на медичну систему вдалося завдяки спільним зусиллям усіх рівнів влади.
Зверніть увагу! Уряд розглядає введення комендантської години у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях через поширення коронавірусу. Комендантську годину можуть ввести на вихідних.
Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу
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