Уряд та НБУ напрацювали програми підтримки для малого бізнесу: деталі

Національний банк та Кабмін за ініціативи президента Зеленського напрацювали перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу. Їх 9 квітня представили главі держави.

Зеленський, своєю чергою, зауважив: малий бізнес під час карантину страждає найбільше, адже в нього немає такої великої фінансової подушки, як у великого бізнесу. Про підсумки наради очолюваної главою держави інформує пресслужба Офісу Президента.

Цікаво Як працює український бізнес в умовах карантину

Весь світ розробляє програми підтримки малого та середнього бізнесу. Радий, що за кілька днів вдалося знайти потрібні фінансові інструменти, щоб надати реальну підтримку сектору,

– зазначив Володимир Зеленський.

Які пропозиції щодо програм підтримки в уряду та НБУ:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що найшвидшою допомогою стане переформатування програми "5 – 7 –9" для її дієвості в карантинних умовах. Зокрема, вона буде значно спрощена і спрямована на рефінансування кредитів, що існують.

Друга програма створюється з нуля, нині вона на стадії фіналізації.

Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників.

Вони будуть спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину.

Впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. Уряд сподівається, що першу підтримку можна буде почати надавати вже найближчим часом. Додатково ведеться робота над програмами для нових підприємців та середнього бізнесу.

Що відомо про програму "5 – 7 – 9"? За допомогою цієї програми держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Чим більше робочих місць він створює, тим більшу компенсацію за кредитом отримує.

"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу економіку", – підсумував доповіді Зеленський.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу