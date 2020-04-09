Правительство и НБУ разработали программы поддержки для малого бизнеса: детали

Национальный банк и Кабмин по инициативе президента Зеленского наработали первые две программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса. Их 9 апреля представили главе государства.

Зеленский, в свою очередь, заметил: малый бизнес во время карантина страдает больше всего, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Об итогах совещания возглавляемого главой государства информирует пресс-служба офиса Президента.

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Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору,

– отметил Владимир Зеленский.

Какие предложения по программам поддержки у правительства и НБУ:

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5 – 7 – 9" для ее действенности в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов.

Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников.

Они будут направлены на минимизацию безработицы и создания условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

Внедрение программ начнется сразу после их финализации. Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать оказывать уже в ближайшее время. Дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Что известно о программе "5 – 7 – 9"? С помощью этой программы государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше рабочих мест он создает, тем большую компенсацию за кредитом получает.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны защитить малых предпринимателей сейчас. И кто, как не малые бизнесмены, удерживают нашу экономику", – подытожил доклады Зеленский.



Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала