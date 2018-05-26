Новые столкновения в Секторе Газа: один человек погиб, 86 – ранены

В результате новых столкновений на границе Сектора Газа, которые состоялись 25 мая между израильскими военными и палестинцами, погиб один человек, еще 86 получили ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как сообщили в органах здравоохранения в Газе палестинец скончался от огнестрельных ранений. Еще 86 человек получили ранения: некоторые отравились слезоточивым газом, который использовали израильские солдаты, другие получили огнестрельные ранения.

По словам израильских военных, около 1600 палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство.

Отмечается также, что состоялись столкновения небольших групп палестинцев с израильскими солдатами на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, обострение конфликта вблизи границы с Сектором Газа произошло 14 мая, когда в Иерусалиме официально открылось посольство США. Тогда военные Израиля открыли огонь на административной границе Сектора Газа, в результате чего погибли 52 палестинцев. Еще 2400 человек ранены.



Добавим, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Американский президент в пятницу заверил, что как и раньше считает абсолютно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран. После признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

В чем суть конфликта вокруг Иерусалима?Израиль оккупировал восточную часть Святого города после войны 1967 года и считает его своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в рамках палестино-израильских мирных переговоров. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому почти все страны имеют свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Палестинцы называют Восточный Иерусалим столицей своего государства.