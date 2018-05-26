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Нові сутички у Секторі Гази: одна людина загинула, 86 – поранені

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Один палестинець помер від вогнепальних поранень у Секторі Гази, ще 86 осіб отримали поранення
Один палестинець помер від вогнепальних поранень у Секторі Гази, ще 86 осіб отримали поранення / dw.com

Внаслідок нових сутичок на кордоні Сектору Гази, які відбулися 25 травня між ізраїльськими військовими і палестинцями, загинула одна людина, ще 86 отримали поранення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Як повідомили в органах охорони здоров'я у Газі, палестинець помер від вогнепальних поранень. Ще 86 людей отримали поранення: дехто отруївся сльозогінним газом, який використовували ізраїльські солдати, інші отримали вогнепальні поранення.

За словами ізраїльських військових, близько 1600 палестинців кидали в солдатів каміння та намагалися зруйнувати огорожу на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини та кинули у бік солдатів вибуховий пристрій.

Зазначається також, що відбулись зіткнення невеликих груп палестинців із ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан.

Нагадаємо, загострення конфлікту поблизу кордону із Сектором Гази відбулося 14 тавня, коли в Єрусалимі офіційно відкрилося посольство США. Тоді військові Ізраїлю відкрити вогонь на адміністративному кордоні Сектора Гази, у результаті чого загинуло 52 палестинців. Ще 2400 людей поранені.

Додамо, що в кінці минулого року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Американський президент в п'ятницю запевнив, що як і раніше вважає абсолютно правильним своє рішення про перенесення американського посольства в Єрусалим, не дивлячись на критику багатьох країн. Після визнання Сполученими Штатами Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

У чому суть конфлікту навколо Єрусалиму? Ізраїль окупував східну частину Святого міста після війни 1967 року і вважає його своєю неподільною столицею. Міжнародне співтовариство цього не визнає і наполягає на тому, що статус міста повинен бути визначений в рамках палестино-ізраїльських мирних переговорів. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відтак майже всі країні мають свої посольства у Ізраїлі в Тель-Авіві. Палестинці називають Східний Єрусалим столицею своєї держави.

Теги: Новини Ізраїля Палестина Жертви
Джерело: 24 Канал
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