"Новые технологии": в сети высмеяли аварийное состояние киевских маршруток

В сети появились фото, демонстрирующие ужасное состояние маршруток в Киеве. Так, под пассажирским сиденьем одного из транспортных средств виднеется отверстие, из которого было видно дорогу.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе "Киев.Оперативный".

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Новые технологии в столичных маршрутках: в автобусе №182 поставили "кондиционер". Так и ехали, пока пассажир сам не закрыл эту черную дыру,

– говорится в заметке.

Еще на одном снимке видно, как пассажирские сиденья в другой маршрутке придерживаются кирпичом.

"Зрадофилы, ничего вы не понимаете, это новая услуга – биотуалет в транспорте, для вас же старались", "Илон Маск, как тебе такое?" – шутят пользователи в соцсетях.