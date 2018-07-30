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"Новые технологии": в сети высмеяли аварийное состояние киевских маршруток

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В сети высмеяли состояние киевских маршруток
В сети высмеяли состояние киевских маршруток / Фото из открытых источников

В сети появились фото, демонстрирующие ужасное состояние маршруток в Киеве. Так, под пассажирским сиденьем одного из транспортных средств виднеется отверстие, из которого было видно дорогу.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook-сообществе "Киев.Оперативный".

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Новые технологии в столичных маршрутках: в автобусе №182 поставили "кондиционер". Так и ехали, пока пассажир сам не закрыл эту черную дыру,
– говорится в заметке.

Еще на одном снимке видно, как пассажирские сиденья в другой маршрутке придерживаются кирпичом.

"Зрадофилы, ничего вы не понимаете, это новая услуга – биотуалет в транспорте, для вас же старались", "Илон Маск, как тебе такое?" – шутят пользователи в соцсетях.

 

Теги: Новости Киева Транспорт Курьезные новости
Источник: 24 канал
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