Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"

Российское правительство опубликовало полный санкционный список украинских политиков и бизнесменов. Всего 322 фамилии.

Перечитал, много думал. Вот где простор для наших аналитиков и экспертов – теперь можно месяц ходить по эфирам и рассуждать о том, почему того внесли, а этого не внесли. В целом же список, конечно, странный. Такое впечатление, что писали его больше для создания информационного шума.

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В документе говорится, что санкции предусматривают блокирование либо замораживание счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств, тоесть вывод капитала за пределы России. При этом очевидно, что у большинства людей из списка нет в России ни счетов, ни бизнеса.

В списках есть Портников, Залищук, Гопко, Коханивский, Юрий Шухевич, Виктор Чумак, Борис Тарасюк, казак Гаврилюк и даже Лариса Ницой, неизвестно даже кто она, за что ей такая честь? Вряд ли санкции хоть как-то затронут их экономические интересы. По факту, Россия только оказала большинству участников списка услугу в виде бесплатного пиара.

Есть в списках совсем непонятные люди, вроде Сергея Буяна, Александра Тютюнникова (кто это вообще?) или 60-ти летнего преподавателя из Харькова Игоря Трутаева. Почему?

Отдельный кайф – это "регионалы". Чем провинился перед Россией бывший владелец "Стирола" 74-летний Николай Янковский? Или вот еще круче – нардеп от "Оппоблока" 78-летний Юлий Йоффе из Луганской области. Человек Юрия Бойко, между прочим.

Ну и вишенка на торте. В санкционном списке есть Юлия Тимошенко и ее ближайшие соратники по "Батькивщине", но почему-то нет ни Игоря Кононенко, ни Петра Порошенко, который вообще, по логике, должен был бы этот список возглавлять. Вот уж где можно разгуляться конспирологам...

С олигархами тоже явная "шиза". В списках – Пинчук, Григоришин и Фукс (который вообще-то спонсирует партию Рабиновича-Медведчука. Зато нет главных антигероев российского ТВ в 2014 году – Коломойского и Таруты. Ну и Ахметова тоже нет, как вы догадались...

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Автор: Денис Казанский