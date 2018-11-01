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      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"

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      Впечатление, что список санкций создали для информационного шума
      Впечатление, что список санкций создали для информационного шума / Fdlx.com

      Российское правительство опубликовало полный санкционный список украинских политиков и бизнесменов. Всего 322 фамилии.

      Перечитал, много думал. Вот где простор для наших аналитиков и экспертов – теперь можно месяц ходить по эфирам и рассуждать о том, почему того внесли, а этого не внесли. В целом же список, конечно, странный. Такое впечатление, что писали его больше для создания информационного шума. 

      Читайте также: Россия ввела санкции против ряда компаний и граждан Украины

      В документе говорится, что санкции предусматривают блокирование либо замораживание счетов, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств, тоесть вывод капитала за пределы России. При этом очевидно, что у большинства людей из списка нет в России ни счетов, ни бизнеса.

      В списках есть Портников, Залищук, Гопко, Коханивский, Юрий Шухевич, Виктор Чумак, Борис Тарасюк, казак Гаврилюк и даже Лариса Ницой, неизвестно даже кто она, за что ей такая честь? Вряд ли санкции хоть как-то затронут их экономические интересы. По факту, Россия только оказала большинству участников списка услугу в виде бесплатного пиара.

      Есть в списках совсем непонятные люди, вроде Сергея Буяна, Александра Тютюнникова (кто это вообще?) или 60-ти летнего преподавателя из Харькова Игоря Трутаева. Почему?

      Отдельный кайф – это "регионалы". Чем провинился перед Россией бывший владелец "Стирола" 74-летний Николай Янковский? Или вот еще круче – нардеп от "Оппоблока" 78-летний Юлий Йоффе из Луганской области. Человек Юрия Бойко, между прочим.

      Ну и вишенка на торте. В санкционном списке есть Юлия Тимошенко и ее ближайшие соратники по "Батькивщине", но почему-то нет ни Игоря Кононенко, ни Петра Порошенко, который вообще, по логике, должен был бы этот список возглавлять. Вот уж где можно разгуляться конспирологам...

      С олигархами тоже явная "шиза". В списках – Пинчук, Григоришин и Фукс (который вообще-то спонсирует партию Рабиновича-Медведчука. Зато нет главных антигероев российского ТВ в 2014 году – Коломойского и Таруты. Ну и Ахметова тоже нет, как вы догадались...

      Читайте также: "Быть в списке – почетно": как украинские политики реагируют на санкции РФ

      Автор: Денис Казанский

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Санкції Публікації Бізнес
      Джерело: Денис Казанский
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