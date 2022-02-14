В Юрьевке уже есть взлетно-посадочная полоса. Правда, для сельскохозяйственной авиации.

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Сколько выделят на строительство

Среди вариантов места строительства рассматривали три варианта – Мангуш, Стародубовку и Юрьевку. Однако, по словам заместителя мэра Мариуполя Сергея Захарова, окончательным вариантом утвердили Юрьевку. Условия в этом населенном пункте признали наиболее благоприятными для строительства.

Сейчас мы ждем окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO – подали с уменьшением предела ограничений до 60 километров,

– заявил Захаров.

Юрьевка расположена в 30 километрах от Мариуполя и в 70 километрах от линии разграничения. На строительство нового аэропорта выделят 120 миллионов долларов из программы "Большой стройки".

Где расположена Юрьевка: карта

Строительство аэропортов на Донбассе: главное

До оккупации части Донбасса в 2014 году Там действовали 3 аэропорта – в Донецке, Мариуполе и Луганске. Все они теперь закрыты, а те, что расположены на оккупированных территориях, разрушены

Еще в феврале 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе хотят построить еще 2 аэропорта, которые будут временной альтернативой аэродромам в оккупированных Донецке и Луганске.

Министр инфраструктуры Алексей Кубраков в ноябре 2021 года заявил, что места для строительства двух аэродромов уже определены. Однако подтвердить их еще должны были в ВСУ.

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