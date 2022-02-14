У Юр'ївці уже є злітно-посадкова смуга. Щоправда, для сільськогосподарської авіації.

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Скільки виділять на будівництво

Серед варіантів місця будівництва розглядали три варіанти – Мангуш, Стародубівку та Юрʼївку. Однак, за словами заступника мера Маріуполя Сергія Захарова, остаточним варіантом затвердили Юр'ївку. Умови в цьому населеному пункті визнали найбільш сприятливими для будівництва.

Наразі ми чекаємо на остаточне рішення міжнародної комісії цивільної авіації ICAO – подали зі зменшенням межі обмежень до 60 кілометрів,

– заявив Захаров.

Юр'ївка розташована за 30 кілометрів від Маріуполя та за 70 кілометрів від лінії розмежування. На будівництво нового летовища виділять 120 мільйонів доларів з програми "Великого будівництва".

Де розташована Юр'ївка: карта

Будівництво аеропортів на Донбасі: головне

До окупації частини Донбасу в 2014 році Там діяли 3 аеропорти – в Донецьку, Маріуполі та Луганську. Усі вони тепер закриті, а ті, що розташовані на окупованих територіях, зруйновані

Ще у лютому 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі хочуть побудувати ще 2 аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Міністр інфраструктури Олексій Кубраков у листопаді 2021 року заявив, що місця для будівництва двох летовищ уже визначені. Однак підтвердити їх ще мали в ЗСУ.

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