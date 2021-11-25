Скоро ці точки мають презентувати. Однак поки що чекають підтвердження від військових. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Важливо На Донбасі можуть з'явитися 2 нових аеропорти: у Кабміні озвучили перші подробиці
Кубраков зауважив, що наразі відбуваються всі передпроєктні роботи, тому час не втрачають.
Де будуть аеропорти
- За словами міністра, один аеропорт збудують на півдні України ближче до Маріуполя. Проте він наголосив, що не в самому Маріуполі, бо місто розташоване близько до лінії розмежування.
- Інший аеропорт планують збудувати між Краматорськом та Слов'янськом.
Добудовуватимуть й аеропорт на Закарпатті
Крім цього, Кубраков зазначив, що будівництво злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Закарпатті можуть розпочати в середині наступного року. За його словами, всі відповідні документи на землю вже є.
"Це буде головний аеропорт Закарпаття", – сказав Кубраков.
Що відомо про будівництво аеропортів на Донбасі
- Ще у лютому 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі хочуть побудувати ще 2 аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.
- Кубраков раніше озвучував, що будівництво зможуть завершити вже за 2 роки, тобто до 2023.