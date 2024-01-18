БПЛА успешно прошли тестирование, сообщил волонтер из Хмельницкой области. Максим Глушак. Он показал фото дронов, а также кадры по испытаниям в небе.

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"Успешно протестовали очень мощных птиц на реактивной тяге! Все для приближения Победы!" – написал волонтер.



Украинский дрон-камикадзе / Фото из фейсбука Максима Глушака



Дрон на реактивной тяге / Фото из фейсбука Максима Глушака

На опубликованном видео можно увидеть взлет дрона, то как он набирает скорость и высоту, а также маневры в воздухе. Вскоре он пообещал предоставить больше деталей по поводу этих БПЛА.

Испытание украинского дрона: видео

Пока официального представления дрона не было. Также не было деталей о возможностях нового беспилотника, его характеристиках и информации о его разработчиках.

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