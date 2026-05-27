Нужна "новая динамика": Сибига предложил перейти к новому формату переговоров с Кремлем

Украина призывает ЕС активнее присоединиться к переговорам по завершению войны с Россией и обсуждает новые форматы дипломатического процесса. Киев подчеркивает необходимость "новой динамики" и большей роли европейских партнеров в возможных переговорах.

Об этом для BBC сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина предлагает новый подход к переговорам с Россией

Украина призывает Евросоюз активнее приобщиться к переговорному процессу по завершению войны с Россией. Именно этот вопрос планируют детально рассмотреть во время неформальной встречи глав МИД европейских стран на Кипре.

В то же время в ЕС уже обсуждают возможное возобновление контактов с Москвой по украинскому вопросу на фоне устранения США из роли посредника и усиления российских атак.

Глава украинского МИД отметил, что Киев стремится внести определенную "новую динамику" в переговорный процесс.

Нам нужно перейти к новому формату переговоров с российской стороной,

– сказал Сибига во время недавнего телефонного разговора.

Дипломат предложил "более активное участие европейской стороны" в мирном процессе.

Среди потенциальных кандидатов на роль посредника якобы рассматривают бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-премьера Италии Марио Драги. В то же время Сибига не озвучил никаких конкретных фамилий.

В комментарии BBC представитель Драги заявил, что он "предпочитает не комментировать на этом этапе".

На этой неделе президент Финляндии Александер Стубб заявил, что он "вероятно не смог бы ответить отрицательно", если бы ему предложили эту задачу, но только после того, как Россия согласится на прекращение огня.

Напомним, 26 мая, глава МИД заявлял о готовности Украины к локальному перемирию ис врагом. Речь идет о точечных прекращениях огня, которые могут охватить разные сферы. Среди возможных вариантов – "аэропортное", "энергетическое" или же "портовое".