Об этом эксклюзивно рассказал новый генпрокурор Андрей Костин, передает 24 канал.
Важно В порту Триполи заметили судно с ворованным украинским зерном
Костин подчеркнул, что по каждому факту кражи зерна зарегистрированы уголовные производства.
Рассматриваем это как элемент военных преступлений. Процесс усложнен из-за отсутствия дипломатических отношений. Это все координируют через посольства других стран,
– объяснил новый генпрокурор.
Как россияне воруют украинское зерно
На днях судно с краденым на временно оккупированных территориях украинским ячменем зашло в порт Триполи Ливана. Наше зерно захватчики украли на временно оккупированных территориях. Затем погрузили его на свое судно в Феодосии.
На 27 июля этот корабль все еще находился в порту Триполи. Посол Осташ попросил президента Ауна выяснить условия нахождения этого судна в ливанских территориальных водах.
Что известно о зерновом соглашении: основное
- россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. Это создавало продовольственный кризис.
- Поэтому Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании трех черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.
- Однако уже через сутки после подписания соглашений, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.
Что предполагает историческое соглашение об экспорте зерна: смотрите видео