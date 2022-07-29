Про це ексклюзивно розповів новий генпрокурор Андрій Костін, передає 24 канал.

​Важливо У порту Триполі помітили судно з краденим українським зерном

Костін наголосив, що по кожному факту крадіжки зерна зареєстровані кримінальні провадження.

Розглядаємо це як елемент воєнних злочинів. Процес ускладнений через відсутність дипломатичних відносин. Це все координують через посольства інших країн,

– пояснив новий генпрокурор.

Як росіяни крадуть українське зерно

Днями судно з краденим на тимчасово окупованих територіях українським ячменем зайшло у порт Триполі, що у Лівані. Наше зерно загарбники викрали на тимчасово окупованих територіях. Потім завантажили його на своє судно у Феодосії.

Станом на 27 липня цей корабель все ще перебував у порту Триполі. Посол Осташ попросив президента Ауна з'ясувати умови перебування цього судна в ліванських територіальних водах.

Що відомо про зернову угоду: основне

росія замінувала Чорне море та розмістила там свої кораблі, що перешкоджало експорту українського зерна. Це створювало продовольчу кризу.

Тому Україна та росія підписали окремі угоди з ООН і Туреччиною щодо вивезення зерна. Мовиться про розблокування трьох чорноморських портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Проте вже через добу після підписання угод, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Ворог випустив відразу 4 ракети типу "Калібр". Дві з них влучили в Одеський порт.

Що передбачає історична угода про експорт зерна: дивіться відео