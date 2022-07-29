росіяни продовжують красти українське зерно та вивозити його за кордон. Про те, що судно з українським ячменем було у Триполі, повідомив президенту Лівану Мішелю Ауну посол України Ігор Осташ.

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Український ячмінь завантажили на російське судно у Феодосії

Українське зерно загарбники викрали на тимчасово окупованих територіях. Потім завантажили його на своє судно у Феодосії.

Станом на 27 липня цей корабель все ще перебував у порту Триполі. Посол Осташ попросив президента Ауна з'ясувати умови перебування цього судна в ліванських територіальних водах.

Також було підкреслено, що зазначений факт може завдати шкоду двостороннім відносинам,

– зауважив Осташ.

Посол обговорив з главою Лівану і постачання українського зерна на ліванський ринок. Україна обіцяє, незважаючи на війну, гарантувати продовольчу безпеку своїм партнерам.

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