россияне продолжают воровать украинское зерно и вывозить его за границу. О том, что судно с украинским ячменем было в Триполи, сообщил президенту Ливана Мишелю Ауну посол Украины Игорь Осташ.
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Украинский ячмень погрузили на российское судно в Феодосии
Украинское зерно захватчики похитили на временно оккупированных территориях. Затем погрузили его на свое судно в Феодосии.
На 27 июля этот корабль все еще находился в порту Триполи. Посол Осташ попросил президента Ауна выяснить условия нахождения этого судна в ливанских территориальных водах.
Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям,
– заметил Осташ.
Посол обсудил с главой Ливана и поставку украинского зерна на ливанский рынок. Украина обещает, несмотря на войну, обеспечить продовольственную безопасность своим партнерам.
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Разблокировка экспорта украинского зерна: коротко
- 22 июля Украина подписала с Турцией и ООН так называемое "зерновое соглашение", россия это сделала со своей стороны. Речь идет о разблокировании экспорта зерна из портов Южного, Одессы и Черноморска.
- Уже на следующее утро россияне обстреляли Одесский морской порт. Это вызвало негодование мирового сообщества.
- Несмотря на это, украинская сторона сообщает, что первое судно с зерном может выйти в море в ближайшее время.
- Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что караван будут сопровождать минные тральщики.
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