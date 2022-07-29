россияне продолжают воровать украинское зерно и вывозить его за границу. О том, что судно с украинским ячменем было в Триполи, сообщил президенту Ливана Мишелю Ауну посол Украины Игорь Осташ.

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Украинский ячмень погрузили на российское судно в Феодосии

Украинское зерно захватчики похитили на временно оккупированных территориях. Затем погрузили его на свое судно в Феодосии.

На 27 июля этот корабль все еще находился в порту Триполи. Посол Осташ попросил президента Ауна выяснить условия нахождения этого судна в ливанских территориальных водах.

Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям,

– заметил Осташ.

Посол обсудил с главой Ливана и поставку украинского зерна на ливанский рынок. Украина обещает, несмотря на войну, обеспечить продовольственную безопасность своим партнерам.

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