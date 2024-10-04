Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, насколько Марк Рютте способен усилить коалицию в поддержку Украины.

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Для нового генсека Альянса Украина в приоритете

Новый генсек НАТО после вступления в должность сделал правильные и четкие заявления с соответствующими приоритетами в отношении Украины. Это свидетельствует о том, что эта тема будет в фокусе его внимания.

Марк Рютте имеет много преимуществ даже по сравнению с предыдущим генеральным секретарем НАТО. Прежде всего он в теме российско-украинской войны еще с тех пор, как занимал должность премьер-министра Нидерландов.

Рютте и его страна прошли эволюцию отношения к Украине и понимание того, что наша страна нуждается в максимальной поддержке и она является щитом Европы от гипотетического российского нашествия,

– отметил Рейтерович.

К тому же у нового генсека НАТО неплохие отношения с американцами, в частности даже с Дональдом Трампом.

Впрочем, сейчас ключевой для Украины вопрос – получения разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием. С большой вероятностью его в ближайшее время рассмотрят.

Я думаю, что позиция Рютте как раз соответствует максимальной поддержке Украины в этом вопросе. Теперь у него есть инструменты и аргументы, чтобы убедить другие страны предоставить Украине это разрешение,

– сказал политолог.

К слову, Рютте отметил, что вопрос снятия ограничений на удары по объектам вглубь России зависит от каждой страны-члена НАТО, а не от самого Альянса

Может ли Рютте влиять на принятие решений в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбивания российских ракет над страной, но они пока не готовы. Игорь Рейтерович предположил, насколько Рютте может быть влиятельным в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО – это координатор, модератор, медиатор. То есть человек, который организует процесс. Он не может финально принимать решения, но то, что он глубоко в этой теме и поддерживает Украину для нас позитив. Ведь он как минимум может направлять дискуссию в правильном направлении,

– добавил политолог.

Однако здесь ключевой вопрос сводится к одной стране – Соединенных Штатов. В частности, и о предоставлении согласия на сбивание российских ракет.