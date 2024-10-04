Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Він пояснив, наскільки Марк Рютте здатний посилити коаліцію на підтримку України.

Варте уваги НАТО має модернізуватися через адаптацію Росії до війни, – представниця Пентагону

Для нового генсека Альянсу Україна в пріоритеті

Новий генсек НАТО після вступу на посаду зробив правильні та чіткі заяви з відповідними пріоритетами щодо України. Це свідчить про те, що ця тема буде у фокусі його уваги.

Марк Рютте має багато переваг навіть порівняно з попереднім генеральним секретарем НАТО. Насамперед він у темі російсько-української війни ще відколи обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів.

Рютте і його країна пройшли еволюцію ставлення до України й розуміння того, що наша країна потребує максимальної підтримки й вона є щитом Європи від гіпотетичної російської навали,

– зазначив Рейтерович.

До того ж у нового генсека НАТО непогані відносини з американцями, зокрема навіть з Дональдом Трампом.

Втім, нині ключове для України питання – отримання дозволу на завдання ударів далекобійною зброєю. З великою ймовірністю його найближчим часом розглянуть.

Я думаю, що позиція Рютте якраз відповідає максимальній підтримці України в цьому питанні. Тепер у нього є інструменти й аргументи, щоб переконати інші країни надати Україні цей дозвіл,

– мовив політолог.

До слова, Рютте наголосив, що питання зняття обмежень на удари по об'єктах вглиб Росії залежить від кожної країни-члена НАТО, а не від самого Альянсу

Чи може Рютте впливати на ухвалення рішень у НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює із союзниками щодо збиття російських ракет над країною, але вони поки що не готові. Ігор Рейтерович припустив, наскільки Рютте може бути впливовим у цьому питанні.

Генеральний секретар НАТО – це координатор, модератор, медіатор. Тобто людина, яка організовує процес. Він не може фінально ухвалювати рішення, але те, що він глибоко в цій темі й підтримує Україну для нас позитив. Адже він як мінімум може спрямовувати дискусію в правильному напрямку,

– додав політолог.

Однак тут ключове питання зводиться до однієї країни – Сполучених Штатів. Зокрема, й щодо надання згоди на збиття російських ракет.