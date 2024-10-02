Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Волландер додала, що санкції не змогли розвалити економіку Росії. Про це повідомляє Укрінформ.

Дивіться також Надав Україні F-16, Patriot і мільярди євро: біографія Марка Рютте – нового генсека НАТО

Чому НАТО необхідно терміново модернізуватися

Ми бачимо, як Росія вчиться і адаптується, воюючи проти України... Російські збройні сили насправді здатні адаптуватися до викликів, з якими стикнулася Росія, воюючи з неймовірно мотивованими, боєздатними та сучасними українськими Збройними силами,

– сказала Волландер.

Вона підкреслила, що незважаючи на санкції, російська економіка не зруйнувалася, а оборонна промисловість Росії продовжує виготовляти необхідну продукцію. Як зазначила помічниця Остіна, хоча продукція і не досягає радянського рівня, але її цілком достатньо для підтримки та відновлення військових потужностей країни-агресора.

На думку Волландер, з огляду на ці події союзники мають "серйозно поставитися до розширення й модернізації своєї оборонно-промислової бази, щоб не просто виробляти більше, а й у більш стислі терміни".

Країни НАТО мають бути здатні поповнювати свої запаси та адаптувати оборонну промисловість до сучасних умов, зазначила помічниця міністра оборони США.

Волландер вважає, що встановлений в країнах альянсу показник витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП є мінімальним, а не максимальним.

"Насправді нам потрібно витрачати більш як 2%, щоб повністю задовольняти наші оборонні потреби", – зазначила представниця Пентагону.

Вона також наголосила, що посилення оборонно-промислової бази "є реальним наступним завданням, до вирішення якого НАТО має бути готове".