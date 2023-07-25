Отметимс, что на нынешнем гербе области изображен Юрий Змееборец. Он копирует и напоминает Георгия Победоносца на гербе столичной области и Москвы.

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Киевская область будет иметь новый герб и флаг

Как рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, 24 июля депутатам, руководителям громад и мэрам городов презентовали новый герб и флаг области. Специалисты предложили, чтобы в основе герба был изображен ангел.

Ведь именно ангел, молящийся за Киевщину ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года,

– отметил он.

Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского. Вариантов флага четыре – герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых синий, белый и пурпурный.

"С 1999 года на гербе Киевской области изображен Юрий Змееборец, который копирует и напоминает Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики", – заявил глава ОВА.

Все разработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории Национальной академии наук Украины. Кравченко подчеркнул, что на реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета.

Новая символика будет подробно обсуждаться в общинах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета,

– добавил он.

У Киевской области появится новый герб и флаг / фото КОВА

Герб для "Родины-матери"

Напомним, что сейчас на одном из заводов Киева заканчивают изготовление украинского Тризуба, который заменит советские серп и молот на щите "Родины-матери". Директор завода заявил, что через 10 дней Тризуб будет полностью готов.

Так, размер конструкции – 7,5 на 4,5 метра. Сейчас ее обваривают, а позже – будут шлифовать.