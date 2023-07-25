Зауважимо, що на нинішньому гербі області зображено Юрія Змієборця. Він копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

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Київська область матиме новий герб і прапор

Як розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, 24 липня депутатам, керівникам громад і мерам міст презентували новий герб і прапор області. Фахівці запропонували, щоб в основі герба був зображений ангел.

Адже саме янгол, який молиться за Київщину її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі, щонайменше, з 1416 року,

– зазначив він.

Герб з ангелом зображували і на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири – герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

"З 1999 року на гербі Київської області зображено Юрія Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви. Але нічого спільного з терористами у нас немає. Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постало питання про зміну символіки", – заявив глава ОВА.

Наразі всі розробки нового герба і прапора пройшли експертизу Інституту історії Національної академії наук України. Кравченко наголосив, що на реалізацію проєкту не витрачено жодної копійки з обласного бюджету.

Нова символіка буде детально обговорюватися в громадах, запустимо широке опитування. Погоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради,

– додав він.

У Київської області з’явиться новий герб і прапор / фото КОВА

Герб для "Батьківщини-матері"

Нагадаємо, що зараз на одному із заводів Києва закінчують виготовлення українського Тризуба, який замінить радянські серп і молот на щиті "Батьківщини-матері". Директор заводу заявив, що за 10 днів Тризуб буде повністю готовий.

Так, розмір конструкції – 7,5 на 4,5 метра. Наразі її обварюють, а пізніше – шліфуватимуть.