Николай Гавриленко стал новым председателем наблюдательного совета компании "Укрнафта". Соответствующее решение другие члены наблюдательного совета приняли на заседании 25 июня. На этом посту Гавриленко заменил Юрия Витренко. Николай Гавриленко также является директором по управлению дивизионом "Нефть" группы "Нафтогаз".

Николай Гавриленко возглавил наблюдательный совет Укрнафты: подробнее

О том, что члены наблюдательного совета Укрнафты избрали нового председателя, сообщила пресс-служба Нафтогаза. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

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Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, со своей стороны, отметил, что полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров в его компетенций и опыта.

Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении Укрнафты и урегулировании проблемных вопросов по спорным объемам газа и накопленном налоговом долге,

– добавил Коболев.

Заметим, что Николай Гавриленко продолжит "регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными".

В частности, речь идет о:

противоречивых объемах газа;

накопленном налоговом долге.

Работа Гавриленко в структуре Нафтогаза: главное

Он является генеральным директором Укртранснафты

С января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", что объединяет нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз".

С 10 июня 2020 года Гавриленко является представителем Нафтогаза в наблюдательном совете Укрнафты.

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