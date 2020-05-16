Россия понимает только силу: Витренко обратился к Зеленскому и дал прогнозы по "Нафтогазу"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают, и уже через 2 месяца он уйдет из компании. В своем увольнении он видит смену приоритетов власти в газовом секторе и призывает общество давить на высшее руководство государства.

О дальнейшей судьбе "Нафтогаза", предостережении новой власти, о своих планах на будущее и отношениях с мамой Натальей Витренко – в эксклюзивном интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал сам Юрий Витренко.

Об отношениях с мамой

Вы говорили, что у вас аллергия на политику из-за семейной истории. Вы имеете в виду из-за политической карьеры вашей матери?

Очевидно, так.

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Я всегда хотела вас спросить: как вообще можно быть с такими разными карьерами – родственниками. Как вы относитесь вообще к ее политической деятельности? Два разных полюса, два разных мировоззрения.

Здесь очень просто. Родителей не выбирают. Мать – она ​​у меня единственная, я ее люблю, независимо от его политических взглядов. Я прямо критикую ее политические взгляды, причем публично. Это очень плохо для нее, много сложностей в ее политической деятельности создает. Так же ее политическая деятельность создает очень много сложностей для меня, для моей профессиональной деятельности, для восприятия людей.

Нам нужна поддержка общества, когда мы обращаемся к обществу, мол, давайте вместе давить на власть в вопросе того же "Газпрома", вопросах с Россией. Мне сразу вспоминают мою маму с ее просоветскими взглядами. Но это жизнь.

А родителей не выбирают. У нее такие взгляды, она советский человек. Она верит в то, что Советский Союз – лучшее, что могло быть с Украиной. Но при этом она – я верю в это – честный человек. И воспитывала меня как честного человека. Я никогда не видел ни одной коррупции, состояния. Она очень бедный человек – по моим стандартам, честно говоря. У меня стандарты жизни совсем другие.

Она очень просто в жизни себя ведет. Отказывается брать у меня деньги, даже когда говорю: давай, я сделаю ремонт. Или что-то купим: более лучшую еду, лучшую одежду. Я прихожу к ней, она угощает, она очень вкусно готовит. Но все равно возникает вопрос: мама, может, тебе денег дать? Она всегда отказывается.

Что известно о Наталье ВитренкоНаталия Витренко – это украинский политик и лидер Прогрессивной социалистической партии Украины. Витренко известна своей просоветской позицией. Также известно, что она выступает за вхождение Украины в союз с Россией и Беларусью.

У нее такие принципы, у меня – другие. Не дело денег. Но я действительно считаю, что капиталистический уклад экономики более эффективен для людей. Не только для капиталистов. Это успешные люди, они богаче живут.

Люди лучше живут в капиталистических странах, а не коммунистических или социалистических. Я считаю, что демократия – это правильно, а "руководящая" роль КПСС – плохо. У нее – другие взгляды.



Наталья Витренко и Юрий Витренко / Коллаж 24 канала

Решение получить западное образование – ваше? И кто оплачивал обучение?

Сам оплачивал, это было мое решение. Я с матерью не живу с 15 лет. Когда пошел в лицей экономики и бизнеса, тогда был вопрос. Мать у меня экономист. Но лицей экономики и бизнеса – это были 2 последних класса школы. Она была против, говорила, что бизнес не нужен: "Как ты можешь? У тебя же мать – коммунист, бабушка – коммунист, дядя – преподаватель марксистско-ленинской философии, дед был главным редактором газеты "Правда Украины", и отец соответственно".

А мне было 13 лет, я спорил с матерью, говорил: "Нет, за бизнесом будущее. Я считаю, что в США люди лучше живут". Сам это видел, читал и считаю, что советский путь является неправильным.

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О карьере

Если вы не хотите идти в политику, хотите ли идти в бизнес? Вы не будете бороться за то, чтобы остаться в "Нафтогазе"?

У меня нет пока таких планов. Посмотрим, что будет делать "Нафтогаз" по этому поводу. И планов идти в политику нет. В отношении бизнеса, то нужно будет думать. Мне нужно доработать эти 2 месяца, нужно кому-то дела передавать. Тоже сложная ситуация.

Я слышал, кто меня может заменить. Но пока те фамилии, которые я слышал, не имеют соответствующей компетенции, чтобы принять дела у меня. Посмотрим, как это все будет. Месяц я хочу отдохнуть. Я много работаю, иногда надо отдыхать. А потом уже буду решать.

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Но вы бы хотели остаться именно в этой сфере? Газ, транзит...

Откровенно – нет. Потому что я очень много работаю, а это напряжение, постоянный стресс. Но это плата: хочу – не хочу. Я последние 6 лет работаю, и хочу работать, потому что есть результат – я вижу, как помогаю стране. Но это не что-то личное. Лично я хочу сесть и книгу прочитать. Или у меня трое детей, я мало времени с ними провожу. А хочу проводить больше и с ними, и с женой.

Но за это не платят деньги.

Я заработал себе на жизнь еще до "Нафтогаза". Мои дети и жена гораздо важнее, чем деньги. И для них деньги не являются чем-то таким крайне важным. Другое дело, когда мы разговаривали с детьми, если ты им рассказываешь, как делаешь что-то для своей страны, объясняешь, что твоя команда достигла, что-то изменила – считаю, это правильное воспитание. У меня есть определенный опыт воспитания. Лучшее воспитание – своим примером что-то показывать, как ты что-то делаешь. Тогда они берут с тебя пример. Чем им говорить: ты должен быть таким, когда ты сам таковым не являешься.

Я считаю, то, что я делаю – правильно. И я никогда не отказывался это делать. Мое увольнение есть не потому, что я хочу уйти из "Нафтогаза", а потому, что другие люди хотят, чтобы я ушел. Если бы не хотели, я бы не уходил из "Нафтогаза" и продолжил делать свою работу честно.

Почему сокращают должность Витренко14 мая исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о сокращении его должности. Уже через 2 месяца он может покинуть компанию, где работает более 18 лет.



В комментарии 24 каналу Витренко отметил, что в первую очередь такое решение связывает с изменением приоритетов государства в газовом секторе. По его словам, глубинной причиной увольнения является то, что для государства борьба с "Газпромом", защита украинских интересов и борьба с коррупцией в газовом секторе не в приоритете. Также в интервью 24 канала Витренко объяснил, что его якобы "использовали", когда он и команда договорились о выигрыше в арбитраже, а сейчас они Украине не так нужны. Также он добавил, что не считает причиной увольнения высокие зарплаты или премии, ведь главу правления "Нафтогаза" Коболева не уволили.



В "Нафтогазе" говорят, что должность Юрия Витренко сокращают из-за оптимизации функционала и обязанностей в структуре компании.

О "Нафтогазе" при разной власти

Вы работали при разной власти. Какую оценку вы дали бы той власти, которая сейчас есть в Украине? Есть ли здесь действительно меньшая толерантность к коррупции? Или нулевая толерантность относительно коррупции, которая была раньше? Есть ли у этой власти стремление действительно что-то изменить к лучшему в стране?

Я работал в "Нафтогазе" еще когда был Янукович, когда был Бойко. Тогда я ушел из "Нафтогаза" за год, а не за 6 лет. То есть у меня такая уже традиция – уходить из "Нафтогаза" и потом возвращаться. Меня зовут сделать что-то важное для страны, я в это верю, делаю – а потом вижу, что другие люди занимаются другими делами, тогда говорю "до свидания" и ухожу из "Нафтогаза". Я трижды уходил из "Нафтогаза" и четыре раза возвращался. Это вот 4-й раз уже будет.

Подробнее о "Нафтогазе" во времена Януковича читайте здесь О миллионных премиях, премьерстве и газовых схемах Бойко: эксклюзивное интервью с Витренко

А если с кем-то менее одиозным сравнивать, например с Порошенко?

Смотрите, с одной стороны, мы имеем негативные тенденции. Например, уменьшение добычи в 2019 году по сравнению с 2018 годом. С другой стороны, если бы меня спросили в декабре 2019 года, я бы сказал, что эта власть не является более плохой. Потому что, несмотря на обвинения, они действительно, по крайней мере когда я был на этих переговорах с Путиным, действовали в интересах страны. Если меня спросят сейчас – я вижу смену приоритетов и тенденций, они являются отрицательными. Если эти тенденции материализуются, то это будет хуже, чем при Порошенко.

Что известно о выигрыше в арбитраже и новом контрактеВ декабре 2019 года "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража, которое и помогла завоевать команда Юрия Витренко.



Также в декабре, уже в конце месяца, в Вене завершился финальный этап переговоров между Украиной и Россией о транзите газа, где подписали контракт, согласно которому Россия будет транспортировать газ через украинскую территорию в течение ближайших 5 лет. Как отметил Владимир Зеленский, в течение этих 5 лет Украина получит как минимум более 7 миллиардов долларов. Украинскую делегацию в Вене возглавлял Юрий Витренко.

Что будет с "Нафтогазом" дальше

То есть ваш прогноз того, что дальше будет с "Нафтогазом" – скорее отрицательный?

Прежде всего, я рассчитываю на то, что даже мое увольнение и то, что я публично сейчас говорю – уже будет определенным колокольчиком. Честно говоря, мне не хотелось бы это делать публично. Я бы, как профессионал, как бизнесмен, спокойно ушел и все. Просто я понимаю ответственность перед людьми. Я должен это сказать, чтобы люди потом могли давить на власть. Потому что, если бы я это не сказал, а потом были проблемы в "Нафтогазе", мне сказали бы: "А почему ты не сообщил, не предупредил всех? Мы, по крайней мере, давили бы, мы что-то сделали бы. Мы думали все хорошо, мы думали – прибыли. Мы думали, здесь – борцы с Россией за защиту Украины. А потом оказывается – все не так". Поэтому я должен людей предупредить.

Важно Борьба с "Газпромом" не в приоритете, – Витренко о своем сокращении

И это – не вопрос личности. Я очень ценный кадр, но не являюсь незаменимым. Я надеюсь, что это предупреждение сработает. Что таким образом все-таки общество, прежде всего, начнет давить на власть. Второе – власть увидит, что общество не спит и все же не даст изменить приоритеты.

При всем уважении к любой государственной власти (поскольку люди их выбирают), но если бы общество не давило, к сожалению, власть бы действовала не в их интересах. То есть такая природа человеческая – далеко не все проходят испытание властью. И для того, чтобы они действовали в интересах страны, общество каждый день, каждую секунду должно заставлять их делать правильное дело.

Сейчас вы можете донести это ваше предупреждение власти. О чем вы ее хотели бы предупредить?

Даже если власть хочет действительно окончания войны, а не капитуляции – то для того, чтобы мы закончили ее в наших интересах, чтобы мы получили этот мир, Украина должна показать России, что мы можем защищаться. Россия понимает только силу. А для того, чтобы мы могли защищаться, нужны компетентные люди с соответствующими морально-этическими качествами. Нужно доверие общества. А для этого власть не должна лгать, власть не должна быть коррумпированной. Это – сложное дело, которое мы можем сделать только вместе.

Интересно Казалось, будто он меня съест, – Витренко о реакции Путина на газовые переговоры в "Нормандии"

Если этого не будет, то не будет никакого мира, и может быть только капитуляция. То есть задобрить Россию, как-то развести Россию, чтобы она нас как-то пожалела – это все нереально. Реально – только защитить Украину. Для этого нужны, еще раз говорю, и усилия общества, власти, и компетентные люди, и много сложной тяжелой работы. Но Украина может и должна победить в этой борьбе.

Я надеюсь, вас услышат. Спасибо за разговор. До свидания.