Казалось, будто он меня съест, – Витренко о реакции Путина на газовые переговоры в "Нормандии"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко лично общался с президентом РФ Владимиром Путиным по газовым вопросам во время нормандской встречи в 2019 году.

Дискусія була про новий транзитний контракт і про виграш в попередньому арбітражі. Про це детальніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів сам Юрій Вітренко, який нещодавно заявив про скорочення своєї посади в "Нафтогазі".

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За його словами, він як директор "Нафтогазу" пояснював Путіну, чому висновки арбітражу – це не політичне, а правове рішення, і чому українські вимоги є економічно обґрунтованими та справедливими.

"Це було складно, тому що я не був до цього готовим. Мені сказали їхати в Париж тільки вночі в неділю, а зустріч була в понеділок. Коли я туди прийшов – я не розумів, що буду брати участь безпосередньо і буду сидіти за одним столом з Путіним і про щось з ним сперечатися. Щобільше, коли почалася зустріч – спочатку говорили про війну, і я просто слухав. Потім перейшли до газу – вже наприкінці", – згадує Вітренко.

Він розповів, що спочатку говорив президент Зеленський, однак потім Путін перейшов на цифри, і потрібно було, щоб хтось йому опонував.

А це міг робити тільки я. Але для мене це було неочікувано, я не готувався, чесно кажучи. А він був в темі, в матеріалі, сипав цифрами і так далі. І тому потрібно дуже фахово і дуже швидко реагувати... Але, як ми бачимо, результат був нормальний. Крім того, було дуже цікаво спостерігати реакцію російської сторони. Коли вони бачили, що наша позиція є дійсно обґрунтованою, ми краще знаємо цифри,

– наголосив Вітренко.

І головне – коли Путін удавав, що, мовляв, у вас одна позиція, а в нас – інша, то я казав: "А ми і не просимо від вас нічого. Ми заарештували ваші активи, ми все одно стягнемо з вас ці гроші. А щодо нового транзитного контракту, не укладете – заплатите 12,2 мільярда доларів в новому арбітражі. При тому, що ви не будете користуватися транзитом. І ми вам довели, що ми вміємо вигравати ці арбітражі і вміємо стягувати з вас гроші".

Ми не просили щось і не благали, ми вели все з позиції не те, щоби сили, а з позиції рівноправних партнерів у переговорах. Це був трохи шок для російської сторони. Обличчя в Путіна виглядало скоріше так, ніби він зараз мене з'їсть,

– розповів Вітренко.

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Що відомо про нормандську зустріч

Нормандська зустріч відбулася 9 грудня 2019 року. Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

Також під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. На двосторонній зустрічі говорили не лише про війну, а і про газове питання, в обговоренні якого і брав участь Юрій Вітренкою.

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У грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Також у грудні, вже наприкінці місяця, у Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу, де підписали контракт, згідно з яким Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. Як зауважив Володимир Зеленський, упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів.

Дивіться відео інтерв'ю з Юрієм Вітренком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі