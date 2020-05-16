Росія розуміє тільки силу: Вітренко звернувся до Зеленського і дав прогнози щодо "Нафтогазу"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують, і вже за 2 місяці він піде з компанії. У своєму звільненні він вбачає зміну пріоритетів влади у газовому секторі і закликає суспільство тиснути на вище керівництво держави.

Про подальшу долю "Нафтогазу", застереження новій владі, про свої плани на майбутнє і стосунки з мамою Наталією Вітренко – в ексклюзивному інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів сам Юрій Вітренко.

Про стосунки з мамою

Ви говорили, що у вас алергія на політику через сімейну історію. Ви маєте на увазі через політичну кар’єру вашої матері?

Очевидно, так.

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Я завжди хотіла вас спитати: як взагалі ви можете бути з такими різними кар'єрами – родичами. Як ви ставитеся взагалі до її політичної діяльності? Два різні полюси, два різні світогляди.

Тут дуже просто. Батьків не обирають. Мати – вона в мене єдина, я її люблю, незалежно від її політичних поглядів. Я прямо критикую її політичні погляди, причому публічно. Це дуже погано для неї, багато складнощів в її політичній діяльності створює. Так само її політична діяльність створює дуже багато складнощів для мене, для моєї професійної діяльності, для сприйняття людей.

Нам потрібна підтримка суспільства, коли ми звертаємося до суспільства, мовляв, нумо разом тиснути на владу в питання того ж "Газпрому", питаннях з Росією. Мені відразу згадують мою маму з її прорадянськими поглядами. Але це життя.

А батьків не обирають. В неї такі погляди, вона радянська людина. Вона вірить у те, що Радянський Союз – найкраще, що могло бути з Україною. Але при цьому вона – я вірю в це – чесна людина. І виховувала мене як чесну людину. Я ніколи не бачив жодної корупції, статків. Вона дуже бідна людина – за моїми стандартами, чесно кажучи. У мене стандарти життя зовсім інші.

Вона дуже просто в житті себе веде. Відмовляється брати в мене гроші, навіть коли кажу: давай, я зроблю ремонт. Або щось купимо: кращу їжу, кращий одяг. Я приходжу до неї, вона пригощає, вона дуже смачно готує. Але все одно виникає питання: мамо, може, тобі грошей дати? Вона завжди відмовляється.

Що відомо про Наталію ВітренкоНаталія Вітренко – це українська політикиня і лідерка Прогресивної соціалістичної партії України. Вітренко відома своєю прорадянською позицією. Також відомо, що вона виступає за входження України до союзу з Росією і Білоруссю.

У неї такі принципи, у мене – інші. Не справа грошей. Але я дійсно вважаю, що капіталістичний уклад економіки більш ефективний для людей. Не тільки для капіталістів. Це успішніші люди, вони багатше живуть.

Люди краще живуть в капіталістичних країнах, а не комуністичних або соціалістичних. Я вважаю, що демократія – це правильно, а "руководяща" роль КПРС – погано. В неї – інші погляди.



Наталія Вітренко та Юрій Вітренко / Колаж 24 каналу

Рішення отримати західну освіту – ваше? І хто оплачував навчання?

Сам оплачував, це було моє рішення. Я з матір'ю не живу з 15 років. Коли пішов у ліцей економіки і бізнесу, тоді було питання. Мати в мене економіст. Але ліцей економіки і бізнесу – це були 2 останні класи школи. Вона була проти, казала, що бізнес не потрібен: "Як ти можеш? В тебе ж мати – комуніст, бабуся – комуніст, дядько – викладач марксистсько-ленінської філософії, дід був головним редактором газети "Правда України", і батько відповідно".

А мені було 13 років, я сперечався з матір'ю, казав: "Ні, за бізнесом майбутнє. Я вважаю, що в США люди краще живуть". Сам це бачив, читав і вважаю, що радянський шлях є неправильним.

Дивіться відео інтерв'ю з Юрієм Вітренком у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі

Про кар'єру

Якщо ви не хочете йти в політику, чи хочете йти в бізнес? Ви не будете боротися за те, щоб залишитися в "Нафтогазі"?

У мене немає поки таких планів. Подивимося, що робитиме "Нафтогаз" щодо цього. І планів іти в політику немає. Щодо бізнесу, то потрібно буде думати. Мені потрібно допрацювати ці 2 місяці, потрібно комусь справи передавати. Теж складна ситуація.

Я чув, хто мене може замінити. Але поки ті прізвища, які я чув, не мають відповідної компетенції, щоб прийняти справи в мене. Подивимося, як це все буде. Місяць я хочу відпочити. Я багато працюю, іноді треба відпочивати. А потім уже буду вирішувати.

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Але ви б хотіли залишитися саме в цій сфері? Газ, транзит...

Відверто – ні. Тому що я дуже багато працюю, а це напруження, постійний стрес. Але це платня: хочу – не хочу. Я останні 6 років працюю, і хочу працювати, тому що є результат – я бачу, як допомагаю країні. Але це не щось таке особисте. Особисто я хочу сісти і книжку прочитати. Або в мене троє дітей, я мало часу з ними проводжу. А хочу проводити більше і з ними, і з дружиною.

Але за це не платять гроші.

Я заробив собі на життя ще до "Нафтогазу". Мої діти і дружина набагато важливіші, ніж гроші. І для них гроші не є чимось таким надто важливим. Інша справа, коли ми розмовляли з дітьми, і коли ти їм розповідаєш, як робиш щось для своєї країни, пояснюєш, що твоя команда досягла, щось змінила – вважаю, це правильне виховання. У мене є певний досвід виховання. Краще виховання – своїм прикладом щось показувати, як ти щось робиш. Тоді вони беруть з тебе приклад. Ніж їм казати: ти маєш бути таким, коли ти сам таким не є.

Я вважаю, те, що я роблю – правильно. І я ніколи не відмовлявся це робити. Моє звільнення є не тому, що я хочу піти з "Нафтогазу", а тому, що інші люди хочуть, щоб я пішов. Якби не хотіли, я б не йшов з "Нафтогазу" і продовжив робити свою роботу чесно.

Чому скорочують посаду Вітренка14 травня виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про скорочення його посади. Вже через 2 місяці він може покинути компанію, де працює понад 18 років.



У коментарі 24 каналу Вітренко зазначив, що насамперед таке рішення пов'язує зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі. За його словами, глибинною причиною звільнення є те, що для держави боротьба з "Газпромом", захист українських інтересів та боротьба з корупцією у газовому секторі не є в пріоритеті. Також в інтерв'ю 24 каналу Вітренко пояснив, що його ніби "використали", коли він та команда домовилися виграшу в арбітражі, а зараз вони Україні не так потрібні. Також він додав, що не вважає причиною звільнення високі зарплати чи премії, адже голову правління "Нафтогазу" Коболєва не звільнили.



У "Нафтогазі" ж кажуть, що посаду Юрія Вітренка скорочують через оптимізацію функціоналу та обов'язків у структурі компанії.

Про "Нафтогаз" за різної влади

Ви працювали за різної влади. Яку оцінку ви дали б тій владі, яка зараз є в Україні? Чи є тут дійсно менша толерантність до корупції? Чи є нульова толерантність до корупції, ніж була раніше? Чи є в цієї влади прагнення дійсно щось змінити на краще в країні?

Я працював у "Нафтогазі" ще коли був Янукович, коли був Бойко. Тоді я пішов з "Нафтогазу" за рік, а не за 6 років. Тобто у мене така вже традиція – йти з "Нафтогазу" і потім повертатися. Мене кличуть зробити щось важливе для країни, я в це вірю, роблю – а потім бачу, що інші люди займаються іншими справами, тоді кажу "до побачення" і йду з "Нафтогазу". Я тричі йшов з "Нафтогазу" і чотири рази повертався. Це от 4-й раз вже буде.

Детальніше про "Нафтогаз" за часів Януковича читайте тут Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком

А якщо з кимось менш одіозним порівнювати, наприклад з Порошенком?

Дивіться, з одного боку, ми маємо негативні тенденції. Наприклад, зменшення видобутку у 2019 році у порівнянні з 2018. З іншого боку, якби мене запитали у грудні 2019 року, я б сказав, що ця влада не є гіршою. Тому що, попри звинувачення, вони дійсно, принаймні коли я був на цих переговорах з Путіним, діяли в інтересах країни. Якщо мене запитають зараз – я бачу зміну пріоритетів і тенденції, вони є негативними. Якщо ці тенденції матеріалізуються, то це буде гірше, ніж за Порошенка.

Що відомо про виграш в арбітражі та новий контрактУ грудні 2019 року "Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, яке і допомогла вибороти команда Юрія Вітренка.



Також у грудні, вже наприкінці місяця, у Відні завершився фінальний етап переговорів між Україною та Росією щодо транзиту газу, де підписали контракт, згідно з яким Росія транспортуватиме газ через українську територію впродовж найближчих 5 років. Як зауважив Володимир Зеленський, упродовж цих 5 років Україна отримає щонайменше понад 7 мільярдів доларів. Українську делегацію у Відні очолював Юрій Вітренко.

Що буде з "Нафтогазом" далі

Тобто ваш прогноз того, що далі буде з "Нафтогазом" – швидше негативний?

Передусім, я розраховую на те, що навіть моє звільнення і те, що я публічно зараз кажу – вже буде певним дзвіночком. Чесно кажучи, мені не хотілося б це робити публічно. Я б, як професіонал, як бізнесмен, спокійно собі пішов і все. Просто я розумію відповідальність перед людьми. Я маю це сказати, щоб люди потім могли тиснути на владу. Бо, якби я це не сказав, а потім були проблеми в "Нафтогазі", мені сказали б: "А чому ти не повідомив, не попередив усіх? Ми, принаймні, тиснули б, ми щось зробили би. Ми думали все добре, ми думали – прибутки. Ми думали, тут – борці з Росією за захист України. А потім виявляється – все не так". Тому я маю людей попередити.

Важливо Боротьба з "Газпромом" не в пріоритеті, – Вітренко про своє скорочення

І це – не питання особистості. Я дуже цінний кадр, але не є незамінним. Я сподіваюся, що це попередження спрацює. Що таким чином все-таки суспільство, передусім, почне тиснути на владу. Друге – влада побачить, що суспільство не спить і все ж таки не дасть змінити пріоритети.

При всій повазі до будь-якої державної влади (оскільки люди їх обирають), але якби суспільство не тиснуло, на жаль, влада би діяла не в їхніх інтересах. Тобто така природа людська – далеко не всі проходять іспит владою. І для того, щоб вони діяли в інтересах країни, суспільство кожного дня, щосекунди має примушувати їх робити правильну справу.

Зараз ви маєте змогу донести це ваше попередження владі. Про що ви її хотіли б попередити?

Навіть якщо влада хоче дійсно закінчення війни, а не капітуляції – то для того, щоб ми закінчили її в наших інтересах, щоб ми здобули цей мир, Україна має показати Росії, що ми можемо захищатися. Росія розуміє тільки силу. А для того, щоб ми могли захищатися, потрібні компетентні люди з відповідними морально-етичними якостями. Потрібна довіра суспільства. А для цього влада не повинна брехати, влада не повинна бути корумпованою. Це – складна справа, яку ми можемо зробити тільки разом.

Цікаво Здалося, ніби він мене з'їсть, – Вітренко про реакцію Путіна на газові перемовини в "Нормандії"

Якщо цього не буде, то не буде ніякого миру, і може бути лише капітуляція. Тобто задобрити Росію, якось розвести Росію, щоб вона нас якось пожаліла – це все нереально. Реально – тільки захистити Україну. Для цього потрібні, ще раз кажу, і зусилля суспільства, влади, і компетентні люди, і багато складної тяжкої роботи. Але Україна може і має перемогти в цій боротьбі.

Я сподіваюся, вас почують. Дякую вам за розмову. До побачення.