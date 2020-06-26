Микола Гавриленко став новим головою наглядової ради компанії "Укрнафта". Відповідне рішення інші члени наглядової ради ухвалили на засіданні 25 червня. На цій посаді Гавриленко замінив Юрія Вітренка. Микола Гавриленко також є директором з управління дивізіоном "Нафта" групи "Нафтогаз".

Микола Гавриленко очолив наглядову раду Укрнафти: детальніше

Про те, що члени наглядової ради Укрнафти обрали нового голову, повідомила пресслужба Нафтогазу. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті компанії.

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Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, зі свого боку, зауважив, що повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій та досвіду.

Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться на оздоровленні Укрнафти та врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу та накопичений податковий борг,

– додав Коболєв.

Зауважимо, що Микола Гавриленко продовжить "регулювати проблемні питання, які залишилися невирішеними".

Зокрема, мовиться про:

суперечливі обсяги газу;

накопичений податковий борг.

Робота Гавриленка у структурі Нафтогазу: головне

Він є генеральним директором Укртранснафти

З січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи групи "Нафтогаз".

З 10 червня 2020 року Гавриленко є представником Нафтогазу в наглядовій раді Укрнафти.

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