В Укрнафті з’явився новий голова наглядової ради: він замінив Вітренка
Микола Гавриленко став новим головою наглядової ради компанії "Укрнафта". Відповідне рішення інші члени наглядової ради ухвалили на засіданні 25 червня. На цій посаді Гавриленко замінив Юрія Вітренка. Микола Гавриленко також є директором з управління дивізіоном "Нафта" групи "Нафтогаз".
Микола Гавриленко очолив наглядову раду Укрнафти: детальніше
Про те, що члени наглядової ради Укрнафти обрали нового голову, повідомила пресслужба Нафтогазу. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті компанії.
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Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, зі свого боку, зауважив, що повноваження, які отримав Микола Гавриленко, свідчать про довіру незалежних директорів і представників акціонерів до його компетенцій та досвіду.
Ми очікуємо, що наглядова рада зосередиться на оздоровленні Укрнафти та врегулюванні проблемних питань щодо спірних обсягів газу та накопичений податковий борг,
– додав Коболєв.
Зауважимо, що Микола Гавриленко продовжить "регулювати проблемні питання, які залишилися невирішеними".
Зокрема, мовиться про:
- суперечливі обсяги газу;
- накопичений податковий борг.
Робота Гавриленка у структурі Нафтогазу: головне
Він є генеральним директором Укртранснафти
- З січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи групи "Нафтогаз".
- З 10 червня 2020 року Гавриленко є представником Нафтогазу в наглядовій раді Укрнафти.
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Що цьому передувало
- 10 червня "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренка з позиції представника у наглядовій раді "Укрнафти". Він також очолював наглядову раду.
- Сам Вітренко це пояснив тим, що його посаду у компанії скорочують. Він вважає, його звільнення є пов’язаними з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у взаєминах із Газпромом". Водночас Вітренко висловив думку, що рішення про скорочення його посади ухвалював голова правління Андрій Коболєв.
- У самій компанії кажуть: причиною такого кроку стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".
- Тим часом, голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва не звільняють, а навпаки йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки.
- Раніше наглядова рада Укрнафти вирішила припинити конкурс на голову правління, призначивши на цю посаду Олега Геза, який керував компанією як виконувач обов’язків з травня 2019 року.