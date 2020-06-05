Президент Зеленский назначил главой Службы внешней разведки опытного генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка. На этом посту Кондратюк заменил Валерия Евдокимова.

Кондратюк – разведчик с опытом

Указы об увольнении Евдокимова и назначении Кондратюка Зеленский подписал 5 июня 2020 года, информирует пресс-служба Офиса Президента.

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Что известно о Валерии Кондратюке. Краткая биография

Кондратюку 50 лет.

В 2014 году был назначен начальником Департамента контрразведки СБУ .

. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.

В июле 2015 года – начальник Главного управления разведки Минобороны.

В 2016 году был заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко .

. В феврале 2019 года подал в отставку.

Чем занимается Служба Внешней разведки Украины?СВР создана в 2004 году.

Служба осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военной, технологической и научной сферах. Также СВР участвует в борьбе с международной оргпреступностью и терроризмом. Председатель Службы входит в состав СНБО и подчиняется непосредственно Президенту Украины.