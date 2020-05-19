В СБУ заменили главного борца с терроризмом: кто возглавил спецподразделение "Альфа"

Александра Устименко уволили с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ. Соответствующий приказ обнародовала пресс-служба Офиса Президента 19 мая.

Вместо Устименко – Дусик

Другим указом президент Владимир Зеленский назначил на эту должность Сергея Дусика, информирует пресс-служба главы государства.

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Александр Устименко был начальником Центра спецопераций борьбы с терроризмом (спецподразделения "Альфа") еще с марта 2015 года. Его на должность назначил президент Петр Порошенко.

Коротко об Александре Устименко и Сергее Дусике

Александр Устименко – генерал-лейтенант СБУ. До спецподразделения СБУ "Альфа" был научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Национального института обороны.

Сергей Дусик работал в управлении "А" УСБУ в Днепропетровской области.

Что такое центр спецопераций борьбы с терроризмом СБУ

Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов (спецподразделение "Альфа") – это отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Его задача: