В СБУ заменили главного борца с терроризмом: кто возглавил спецподразделение "Альфа"
Александра Устименко уволили с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом СБУ. Соответствующий приказ обнародовала пресс-служба Офиса Президента 19 мая.
Вместо Устименко – Дусик
Другим указом президент Владимир Зеленский назначил на эту должность Сергея Дусика, информирует пресс-служба главы государства.
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Александр Устименко был начальником Центра спецопераций борьбы с терроризмом (спецподразделения "Альфа") еще с марта 2015 года. Его на должность назначил президент Петр Порошенко.
Коротко об Александре Устименко и Сергее Дусике
Александр Устименко – генерал-лейтенант СБУ. До спецподразделения СБУ "Альфа" был научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Национального института обороны.
Сергей Дусик работал в управлении "А" УСБУ в Днепропетровской области.
Что такое центр спецопераций борьбы с терроризмом СБУ
Центр специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов (спецподразделение "Альфа") – это отдельное подразделение Службы безопасности Украины. Его задача:
- прекращение терактов и действий, угрожающих безопасности государства;
- освобождение заложников;
- захват опасных преступников;
- защита участников уголовного судопроизводства, работников судов и правоохранительных органов, членов их семей.