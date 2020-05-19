В СБУ замінили головного борця з тероризмом: хто очолив спецпідрозділ "Альфа"
Олександра Устименка звільнили з посади начальника Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ. Відповідний наказ оприлюднила пресслужба Офісу Президента 19 травня.
Замість Устименка – Дусик
Іншим наказом президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Сергія Дусика, інформує пресслужба глави держави.
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Олександр Устименко був начальником Центру спецоперацій боротьби з тероризмом (спецпідрозділу "Альфа") ще з березня 2015 року. Його на посаду призначив президент Петро Порошенко.
Коротко про Олександра Устименка та Сергія Дусика
Олександр Устименко – генерал-лейтенант СБУ. До спецпідрозділу СБУ "Альфа" був науковим співробітником Центру військово-стратегічних досліджень Національного інституту оборони.
Сергій Дусик працював в управлінні "А" УСБУ в Дніпропетровській області.
Що таке центр спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ
Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів (спецпідрозділ "Альфа") – це окремий підрозділ Служби безпеки України. Його завдання:
- припинення терактів та дій, які загрожують безпеці держави;
- звільнення заручників;
- захоплення небезпечних злочинців;
- захист учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їх сімей.