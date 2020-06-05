Президент Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки досвідченого генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка. На цій посаді Кондратюк замінив Валерія Євдокимова.

Кондратюк – розвідник з досвідом

Укази про звільнення Євдокимова та призначення Кондратюка Зеленський підписав 5 червня 2020 року, інформує пресслужба Офісу Президента.

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Що відомо про Валерія Кондратюка

Кондратюку 50 років.

У 2014 році був призначений начальником Департаменту контррозвідки СБУ .

. У 2015 році отримав звання генерал-лейтенанта.

У липні 2015 року начальник Головного управління розвідки Міноборони.

У 2016 році був заступником голови Адміністрації Президента Петра Порошенка .

. У лютому 2019 року подав у відставку.

Чим займається Служба Зовнішньої розвідки України?СЗР створена у 2004 році.

Служба здійснює розвідувальну діяльність в політичній, економічній, військовій, технологічній та науковій сферах. Також СЗР бере участь у боротьбі з міжнародною оргзлочинністю та тероризмом. Голова Служби входить до складу РНБО і підпорядковується безпосередньо Президентові України.