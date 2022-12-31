Таким образом, энергетики планируют не использовать графики отключений. Напомним, что есть регионы, где плановые графики сейчас обеспечить невозможно.

Обратите внимание Отключение света в Украине 31 декабря: графики и перечень городов

Украинцы могут быть со светом на Новый год

В ДТЭК сообщили, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом.

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевщины и Днепропетровщины светом в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений,

– написали в компании.

В Одессе ограничат работу заводов из-за света

Накануне стало известно, что в Одессе военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей Одесской области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация безопасности.