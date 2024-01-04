Так, в новогоднюю ночь на Купянском направлении оккупанты к привычным боеприпасам добавили еще и фосфор. Об этом рассказали герои проекта "Украинский Свидетель" – пехотинцы 68 ОЕБр с позывными "Итальянец" и "Витамин", передает 24 Канал.

Это стоит увидеть Каждый из них мечтает о крошке семейного тепла: щемящие фото и видео Сочельника с передовой

"Хочу к семье и чтобы все собратья встречали праздники дома"

Луганская область, Купянское направление, новогодняя ночь. "Итальянец" уже три года армии. Впрочем, это первая новогодняя ночь на передовой. Прошлую провел в госпитале.

Защитник поделился, что после тяжелого ранения переосмыслил свое отношение к близким.

"Возможно, я не уделял им столько любви и тепла, сколько должен был уделять", – отметил воин.

Как защитники встречали Новый год на нуле / Фото "Украинского Свидетеля"

О своем ранении "Итальянец" вспоминает со слезами на глазах. Ведь тогда во время боя потерял двух собратьев.

Защитник рассказал о технике безопасности на нуле в темное время суток. Заметил, что более двух человек – это уже скопление.

Потому что может прилететь. На наблюдательных пунктах не стоит курить или использовать "маячки", это прямая наводка и корректура. Мы видим врага очень хорошо. И он также за нами наблюдает,

– подчеркнул "Итальянец".

Еще один воин – "Витамин" имеет трех дочерей. Одна из них учится военному делу. Отец поделился, что не знал об этом решении дочери до последнего дня. Когда это случилось, уже был здесь, на позициях.

В новогоднюю ночь "Витамин" мечтал вернуться домой: "Хочу в семью. И чтобы все собратья также возвращались в свои семьи, встречали праздники дома".

В 23 часа, то есть в полночь по московскому времени, российские захватчики начали обстреливать позиции украинских защитников фосфорными боеприпасами.

Это конвульсия. Но наш выход будет ярче,

– подчеркнул "Итальянец".

О российских провокациях в новогоднюю ночь: смотрите видео