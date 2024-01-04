Так, у новорічну ніч на Куп'янському напрямку окупанти до звичних боєприпасів додали ще й фосфор. Про це розповіли герої проєкту "Український Свідок" — піхотинці 68 ОЄБр з позивними "Італієць" та "Вітамін", передає 24 Канал.

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"Хочу до сім'ї і щоб всі побратими зустрічали свята вдома"

Луганська область, Куп'янський напрямок, новорічна ніч. "Італієць" вже три роки армії. Втім, це перша новорічна ніч на передовій. Минулу провів у шпиталі.

Захисник поділився, що після тогорічного важкого поранення переосмислив своє ставлення до близьких.

"Можливо, я не приділяв їм стільки любові та тепла, скільки повинен був приділяти", – зазначив воїн.

Як захисники зустрічали Новий рік на нулі / Фото "Українського Свідка"

Про своє поранення "Італієць" згадує зі сльозами на очах. Адже тоді під час бою втратив двох побратимів.

Захисник розповів про техніку безпеки на нулі у темну пору доби. Зауважив, що понад двоє людей – це вже скупчення.

Тому може прилетіти. На спостережних пунктах не варто палити або використовувати "маячки", це пряма наводка та коректура. Ми бачимо ворога дуже добре. І він також за нами спостерігає,

– підкреслив "Італієць".

Ще один воїн – "Вітамін" має трьох дочок. Одна з них вчиться військової справи. Батько поділився, що не знав про це рішення доньки до останнього дня. Коли це сталося, вже був тут, на позиціях.

У новорічну ніч "Вітамін" мріяв повернутися додому: "Хочу до сім'ї. І щоб всі побратими також вертались до своїх родин, зустрічали свята вдома".

О 23, тобто опівночі за московським часом, російські загарбники почали обстрілювати позиції українських захисників фосфорними боєприпасами.

Це конвульсії. Але наш вихід буде яскравіший,

– наголосив "Італієць".

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