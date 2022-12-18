"Пакет брать будете?": волонтер создала елочные украшения с изображением Залужного
Источник:Дана Яровая
Несмотря на войну, многие украинцы ждут Новый год. Для тех, кто будет украшать елку, изготовили оригинальные украшения.
Волонтер создала новогодние шарики с изображением Главнокомандующего ВСУ. Все вырученные средства девушка отправит в помощь нашей армии.
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Не шариками едиными
Несмотря на отключение света, нехватку ресурсов и свободного времени, волонтер все же сделала новогодний подарок для украинцев.
Девушка, кроме елочных украшений, изготовила также календарь с Героями Украины, в который входит книга очерков об этих Героях.
Также Дана разработала открытки с нашими защитниками, которыми можно приветствовать всех знакомых с Новым годом.
Как приобрести изделия
Волонтер отметила, что на лотереи и аукционы нет времени, ведь помочь нашей армии нужно как можно быстрее.
Поэтому каждую позицию Дана будет выставлять на своей странице в фейсбуке. Для того чтобы приобрести товар, нужно всего лишь оставить комментарий под постом.
Успехи ВСУ на фронте: самое важное
- Официальная цифра погибших российских оккупантов стремительно движется к отметке "100 тысяч". В частности, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 590 человек.
- В сутки 17 декабря подразделения Сил обороны отразили атаки российских кафиров в районах более пятнадцати населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.
- Генштаб подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа.
- Зеленский сообщил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами.