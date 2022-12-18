"Пакет брать будете?": волонтер создала елочные украшения с изображением Залужного

Несмотря на войну, многие украинцы ждут Новый год. Для тех, кто будет украшать елку, изготовили оригинальные украшения.

Волонтер создала новогодние шарики с изображением Главнокомандующего ВСУ. Все вырученные средства девушка отправит в помощь нашей армии.

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Не шариками едиными

Несмотря на отключение света, нехватку ресурсов и свободного времени, волонтер все же сделала новогодний подарок для украинцев.

Елочное украшение с изображением Залужного / Фото Дана Яровая

Девушка, кроме елочных украшений, изготовила также календарь с Героями Украины, в который входит книга очерков об этих Героях.

Также Дана разработала открытки с нашими защитниками, которыми можно приветствовать всех знакомых с Новым годом.

Календарь с Героями Украины / Фото Дана Яровая

Как приобрести изделия

Волонтер отметила, что на лотереи и аукционы нет времени, ведь помочь нашей армии нужно как можно быстрее.

Поэтому каждую позицию Дана будет выставлять на своей странице в фейсбуке. Для того чтобы приобрести товар, нужно всего лишь оставить комментарий под постом.

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