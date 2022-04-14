Новый инструментарий для расследования преступлений оккупантов будет скоро, – Венедиктова

Украина мобилизует все государственные усилия для быстрого расследования российских военных преступлений. Для этого вскоре украинское законодательство будет пополнено новым правовым инструментарием.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она встретилась в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

К теме В результате агрессии России в Киевской области погибли более 1 120 человек, – Венедиктова

Украина делает все, чтобы привлечь виновных к ответственности

Также в этой встрече приняли участие глава правительства Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук. Венедиктова заверила, что все государственные институты хотят справедливости для жертв военных преступлений.

Украина усиленно работает, чтобы собрать доказательства и привлечь виновных к ответственности. Большие надежды – на Международный суд в Гааге.

Вскоре украинское законодательство пополнится новым правовым инструментарием для содействия эффективному независимому расследованию, осуществляемому Офисом прокурора Международного уголовного суда,

– отметила Венедиктова.

Отметим, что Карим Хан уже побывал в Буче и Бородянке. Он сказал, что ему трудно представить, что он может увидеть еще в Харькове или Мариуполе. Прокурор МКС считает: на украинской территории произошли преступления, подпадающие под юрисдикцию суда в Гааге.

Смотрите видео: разрушенная Киевщина – как оккупанты сломали жизнь людей