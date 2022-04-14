Новый инструментарий для расследования преступлений оккупантов будет скоро, – Венедиктова
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Украина мобилизует все государственные усилия для быстрого расследования российских военных преступлений. Для этого вскоре украинское законодательство будет пополнено новым правовым инструментарием.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Она встретилась в Киеве с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
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Украина делает все, чтобы привлечь виновных к ответственности
Также в этой встрече приняли участие глава правительства Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук. Венедиктова заверила, что все государственные институты хотят справедливости для жертв военных преступлений.
Украина усиленно работает, чтобы собрать доказательства и привлечь виновных к ответственности. Большие надежды – на Международный суд в Гааге.
Вскоре украинское законодательство пополнится новым правовым инструментарием для содействия эффективному независимому расследованию, осуществляемому Офисом прокурора Международного уголовного суда,
– отметила Венедиктова.
Отметим, что Карим Хан уже побывал в Буче и Бородянке. Он сказал, что ему трудно представить, что он может увидеть еще в Харькове или Мариуполе. Прокурор МКС считает: на украинской территории произошли преступления, подпадающие под юрисдикцию суда в Гааге.
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