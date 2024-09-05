Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что российские спецслужбы долго учились методам психологической войны.

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Психологическое давление на украинцев

Новый виток вражеского террора начался из-за того, что фактически именно сейчас в информационном пространстве появилась новая волна различных заявлений о Покровском направлении, много сообщений от западных медиа о том, что уже надо готовиться к обороне Днепра и тому подобное.

Время от времени эта информационная истерия обостряется,

– отметил Мусиенко.

Также недавно произошла авиакатастрофа с гибелью пилота и потерей F-16. Затем начались дискуссии о том, не зря ли Украина начала Курскую операцию. Это все создает общий фон сомнений, угнетения и демотивации. Россия анализирует все и понимает, что в этот момент нужно усилить волну террора для того, чтобы весь негатив усилить обстрелами.

Сейчас россияне показательно делают вещи, которые имеют цель посеять раздор в обществе. Для этого был нужен удар по Полтаве. Затем оккупанты дважды ударили по учебным заведениям на Сумщине, следующей ночью совершили атаку по гражданским объектам во Львове. Обязательным элементом всех этих атак является попытка добраться до центра города,

– сказал военный эксперт.

Планы Кремля рухнули

В интервью китайским медиа командир чеченского спецназа Апти Алаудинов, который взял на себя некоторое время роль спикера по Курской операции, сказал, что 2 – 3 месяца и так называемая "сво" закончится. Он фактически выдал планы Кремля, которые по слухам дошли до него.

Он разоблачил планы Кремля, которые нарушила Курская операция. Суть была в том, что где-то до середины ноября должно продолжаться российское наступление в Донецкой области. Россияне думали, что в этот момент должна была происходить деморализация украинцев, достижения определенных успехов российскими войсками,

– объяснил Мусиенко.

На фоне публикации в западных медиа о том, что украинские войска обороняются, война идет к позиционной фазе, надо будет садиться за стол переговоров и принимать условия компромиссного перемирия, замораживания конфликта и тому подобное. Путин рассчитывал, что так можно и завершить этот этап так называемой "сво", который нужен России, чтобы накапливать силы. Однако Курская операция полностью сломала замысел Путина.

Украина не посыпалась, несмотря на удары по гражданским объектам, несмотря на удары по энергетике, несмотря на перебои с электроэнергией и тому подобное. Россия все это видит и переходит к стратегии террора, нанося новые удары.

Эти витки террора вспыхивают и, к сожалению, будут вспыхивать, потому что Путин не видит другого выхода и не может достичь целей на поле боя и сломать украинское сопротивление,

– добавил военный эксперт.

Путин хочет доказать, что тактика террора непременно даст результаты и должна сработать на полную деморализацию населения и изменение настроения в обществе. Тогда по замыслу России должны включаться факторы дальнейшей внутренней дестабилизации через их агентов влияния, предателей, соцсети и тому подобное.