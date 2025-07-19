Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на всеукраинском молодежном форуме "Державотворец", сообщает 24 Канал.

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Что изменится в работе правительства?

Руслан Стефанчук заявил, что перед новым составом правительства стоит много задач. В частности, он обратил внимание на сокращение количества министерств на 30% и отметил необходимость экономии государственных ресурсов.

Я глубоко убежден, что в период войны государственная власть должна демонстрировать всем украинцам, что идет война. Экономические затраты на все управленческие решения должны также быть сокращены,

– добавил председатель Верховной Рады.

По словам Стефанчука, ключевая задача нового правительства – это сделать все возможное, чтобы война завершилась как можно быстрее и Украина получила устойчивый и длительный мир.

Украинский парламент назначил правительство, после этого мы будем ждать программу действий правительства. От этой программы действий будет зависеть их видение,

– объяснил он.

Согласно законодательству, правительство имеет один месяц с момента назначения, чтобы подать эту программу.

Напомним, Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров. На должность Министра обороны назначили Дениса Шмыгаля, а новой главой Кабмина стала Юлия Свириденко.