Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на всеукраїнському молодіжному форумі "Державотворець", повідомляє 24 Канал.

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Що зміниться в роботі уряду?

Руслан Стефанчук заявив, що перед новим складом уряду стоїть багато завдань. Зокрема, він звернув увагу на скорочення кількості міністерств на 30% та наголосив на необхідності економії державних ресурсів.

Я глибоко переконаний, що в період війни державна влада повинна демонструвати всім українцям, що йде війна. Економічні витрати на всі управлінські рішення повинні також бути скорочені,

– додав голова Верховної Ради.

За словами Стефанчука, ключове завдання нового уряду – це зробити все можливе, аби війна завершилася якнайшвидше й Україна отримала сталий і тривалий мир.

Український парламент призначив уряд, після цього ми будемо чекати програму дій уряду. Від цієї програми дій залежатиме їхнє бачення,

– пояснив він.

Згідно із законодавством, уряд має один місяць із моменту призначення, щоб подати цю програму.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 липня проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів. На посаду Міністра оборони призначили Дениса Шмигаля, а новою очільницею Кабміну стала Юлія Свириденко.