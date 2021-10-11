Церемония приведения к присяге состоялась в президентском дворце в Вене. Шалленберг – юрист и профессиональный дипломат.

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Президент Александр ван дер Беллен отметил, что новому канцлеру благодаря дипломатическому опыту известно, как привести "самые противоречивые позиции к общему знаменателю". Также он выразил уверенность, что эта способность будет "очень полезной" Шалленбергу.

В то же время в Deutsche Welle отметили, что новый канцлер Австрии придерживается политики Курца в вопросе проблем миграции в частности.

Обратите внимание! Бывший канцлер Австрии Курц объявил об отставке 9 октября. Это произошло на фоне скандала вокруг коррупционного расследования. Сейчас он останется лидером консервативной Австрийской народной партии.

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