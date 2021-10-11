Церемонія приведення до присяги відбулась у президентському палаці у Відні. Шалленберг є юристом та професійним дипломатом.

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Президент Александр ван дер Беллен відзначив, що новому канцлеру завдяки дипломатичному досвіду відомо, як привести "найсуперечливіші позиції до спільного знаменника". Також він висловив упевненість, що ця здатність буде "дуже корисною" Шалленбергу.

Водночас у Deutsche Welle зазначили, що новий канцлер Австрії дотримується політики Курца в питанні проблем міграції зокрема.

Зверніть увагу! Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку 9 жовтня. Це сталося на тлі скандалу довкола корупційного розслідування. Наразі він залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії.

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