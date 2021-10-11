Їх Курц публікував в інтересах своєї політичної сили за гроші сумнівного походження. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, народний депутат восьмого скликання Сергій Лещенко.
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"Канцлер Австрії насправді вже давно ходив по лезу ножа", – наголосив Лещенко.
Лещенко: Австрія – головний хаб "брудних" грошей
Він згадав попередній скандал Курца, коли той використовував літак Дмитра Фірташа для того, щоб повернутися з Ізраїлю до Відня.
Загалом репутація Австрії як головного хабу "брудних" грошей від східних деспотій в Європі тільки підтверджується,
– вважає журналіст.
Він стверджує, що Австрії треба перевірити саму себе:
- чи вона досі відповідає стандартам демократії і стандартам, які стосуються чистоти походження грошей, їхньої доброчесності;
- чи вона перетвориться на велику сіру зону в центрі Європи.
Лещенко розповів про скандали Курца: дивіться відео
Чому Курц іде у відставку
- Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде з посади, аби уникнути скандалу.
- Зробив це під тиском громадської думки та колег по коаліції, які мали намір оголосити йому вотум недовіри та гучно відправити у відставку.
- Після антикорупційного відкриття австрійська прокуратура провела обшуки в будинках канцлера, його партії, зокрема в офісах двох федеральних міністерств.
- Слідство знайшло сліди "чорної каси" партії влади, через яку фінансувалися маніпулятивні соціологічні опитування, а також – проплачувалася робота кількох медіа, які готували замовні матеріали.