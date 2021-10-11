Их Курц публиковал в интересах своей политической силы за деньги сомнительного происхождения. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко.
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"Канцлер Австрии на самом деле уже давно ходил по лезвию ножа", – отметил Лещенко.
Лещенко: Австрия – главный хаб "грязных" денег
Он вспомнил предыдущий скандал Курца, когда тот использовал самолет Дмитрия Фирташа для того, чтобы вернуться из Израиля в Вену.
В целом репутация Австрии в качестве главного хаба "грязных" денег от восточных деспотий в Европе только подтверждается,
– считает журналист.
Он утверждает, что Австрии надо проверить саму себя:
- соответствует ли она до сих пор стандартам демократии и стандартам по чистоте происхождения денег, их добродетели;
- или она превратится в большую серую зону в центре Европы.
Лещенко рассказал о скандалах Курца: смотрите видео
Почему Курц уходит в отставку
- Канцлер Австрии Курц объявил, что уходит с поста, чтобы избежать скандала.
- Сделал это под давлением общественного мнения и коллег по коалиции, которые намеревались объявить ему вотум недоверия и громко отправить в отставку.
- После антикоррупционного открытия австрийская прокуратура провела обыски в домах канцлера, его партии, в частности в офисах двух федеральных министерств.
- Следствие нашло следы "черной кассы" партии власти, через которую финансировались манипулятивные социологические опросы, а также – проплачивалась работа нескольких медиа, которые готовили заказные материалы.