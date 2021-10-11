Их Курц публиковал в интересах своей политической силы за деньги сомнительного происхождения. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко.

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"Канцлер Австрии на самом деле уже давно ходил по лезвию ножа", – отметил Лещенко.

Лещенко: Австрия – главный хаб "грязных" денег

Он вспомнил предыдущий скандал Курца, когда тот использовал самолет Дмитрия Фирташа для того, чтобы вернуться из Израиля в Вену.

Справка. В марте 2021 года стало известно, что австрийский канцлер пользовался частным самолетом Фирташа. По информации СМИ, это может быть связано с тем, что Вена не может экстрадировать Фирташа по запросу США.

В целом репутация Австрии в качестве главного хаба "грязных" денег от восточных деспотий в Европе только подтверждается,

– считает журналист.

Он утверждает, что Австрии надо проверить саму себя:

соответствует ли она до сих пор стандартам демократии и стандартам по чистоте происхождения денег, их добродетели;

или она превратится в большую серую зону в центре Европы.

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