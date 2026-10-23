Вместо территорий – газ: США придумали новый мирный план в отношении Украины, – The Economist

Издание The Economist выяснило основные положения последних предложений со стороны США.

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Какой мирный план предлагают США?

Новый план предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе.

Россия, в свою очередь, получит возможность заключать деловые соглашения с США, добиваться ослабления санкций и восстановления полноценных политических отношений с Западом.

Украине обещают пакет инвестиций и членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.

Новой уступкой, которую предлагают Путину, может стать возобновление поставок российского газа в Европу. Эти поставки планировалось полностью прекратить до конца года.

Также обсуждается возобновление работы газопровода "Северный поток".

Однако США не могут самостоятельно предложить такие условия, а возобновление поставок противоречило бы законодательству ЕС.

К тому же Россия, похоже, не настроена на мир и готовится к самой разрушительной зимней кампании с начала войны.

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Скорее всего, Кремль будет затягивать переговоры, одновременно пытаясь добиться немедленного ослабления санкций.

Украинские переговорщики опасаются, что американские представители будут продвигать выгодные для себя бизнес-сделки еще до окончания войны.

Как пояснил один из украинских чиновников, американцы могут рассуждать так: "Зачем ждать и тратить время? Время – это деньги".

Что этому предшествовало?

20 октября в Осло состоялись переговоры между делегациями Украины и США. В них лично принял участие президент Зеленский.

21 октября спецпредставитель США Стив Виткофф отправился на встречу с Путиным в Санкт-Петербург.

По итогам этих визитов стороны договорились возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США. Новая встреча может состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Владимир Зеленский ранее заявил о готовности к мирному соглашению, которое будет предусматривать фиксацию нынешней линии фронта.