В Офисе Президента анонсировали обмен пленными "100 на 100". Точная дата еще не известна, но это должно произойти в ближайшие недели. Сколько украинцев находятся в неволе на оккупированных территориях и кто из них может вернуться домой – читайте дальше.

Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в эфире 24 канала сказала, что, по данным СБУ, на оккупированных территориях Донбасса за решеткой сейчас находится 243 человека, но она убеждена, что цифры в несколько раз больше.

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"Пока неизвестно ни нам, ни родным пленными (кто в списке на обмен – 24 канал). Это понятно, ведь обмены – это очень чувственная вещь. Я надеюсь, если это анонсировано публично, то хотя бы какая-то гарантия. Потому что каждое анонсирование обменов о том, что в ближайшие недели он состоится, а на самом деле все растягивается на месяцы, приносит дополнительную боль родным, которые ждут", – отметила она.

Из того, что сказал Ермак, я поняла, что он обсуждал также освобождение крымских татар. Но я не поняла или Путин на это согласился. А это две большие разницы. Поэтому ставить какие-то прогнозы – очень сложно и в отношении крымских татар, и в отношении граждан Украины, находящихся на территории РФ,

– пояснила Матвийчук.

По ее словам, вся процедура обмена находится вне всяких правовых рамок. У юристов есть много вопросов к процессуальной очистке, когда людей, находящихся под стражей, без решения суда, порой, забирают и вывозят на обмен.

Также добавила: "Однако я бы хотела обратить внимание общества и украинской власти, что, конечно, возвращать надо всех, но есть люди, которые могут не дожить до следующего раунда переговоров. Несмотря на то, что сложно говорить о каком-то приоритете, по медицинским показаниям и по другим гуманитарным основаниям, он все же должен был быть, потому что есть люди, которые сейчас борются со смертью".

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