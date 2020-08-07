Є люди, які можуть не дожити до наступних перемовин, – активістка про обмін полоненими з РФ
В Офісі Президента анонсували обмін полоненими "100 на 100". Точна дата ще не відома, але це має статись найближчими тижнями. Скільки українців перебувають в неволі на окупованих територіях та хто з них може повернутись додому – читайте далі.
Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук в ефірі 24 каналу сказала, що, за даними СБУ, на окупованих територіях Донбасу за ґратами зараз перебуває 243 людини, але вона переконана, що цифри в кілька разів більші.
На часі Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією: Єрмак розкрив деталі
"Наразі невідомо ні нам, ні рідним полоненими (хто є в списку на обмін – 24 канал). Це зрозуміло, адже обміни – це дуже чуттєва річ. Я сподіваюсь, якщо це анонсовано публічно, то хоча б якась є гарантія. Тому що кожне анонсування обмінів про те, що в найближчі тижні воно відбудеться, а насправді все розтягується на місяці, приносить додатковий біль рідним, які чекають", – зазначила вона.
З того, що сказав Єрмак, я зрозуміла, що він обговорював також звільнення кримських татар. Але я не зрозуміла, чи Путін на це погодився. А це дві великі різниці. Тому ставити якісь прогнози – дуже складно і щодо кримських татар, і щодо громадян України, які перебувають на території РФ,
– пояснила Матвійчук.
За її словами, вся процедура обміну перебуває поза всіма правовими рамками. У юристів є багато запитань до процесуального очищення, коли людей, які перебувають під вартою, без рішення суду, подекуди, забирають і вивозять на обмін.
Також додала: "Однак я б хотіла звернути увагу суспільства і української влади, що, звичайно, повертати треба всіх, але є люди, які можуть не дожити до наступного раунду перемовин. Попри те, що складно говорити про якусь пріоритетність, за медичними показниками та за іншими гуманітарними підставами, вона все ж таки мала бути, бо є люди, які зараз борються зі смертю".
Обміни полоненими: як це було
- Масштабний обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 7 вересня 2019 року. Його провели за схемою "35 на 35". Тоді в Україну повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів, серед яких і Олег Сенцов.
- 29 грудня 2019 в обміні з бойовиками на Донбасі додому повернулись 76 українців.
- 16 квітня 2020 року відбувся так званий Великодній обмін. В Україну повернулися 20 громадян.