В Офісі Президента анонсували обмін полоненими "100 на 100". Точна дата ще не відома, але це має статись найближчими тижнями. Скільки українців перебувають в неволі на окупованих територіях та хто з них може повернутись додому – читайте далі.

Голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук в ефірі 24 каналу сказала, що, за даними СБУ, на окупованих територіях Донбасу за ґратами зараз перебуває 243 людини, але вона переконана, що цифри в кілька разів більші.

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"Наразі невідомо ні нам, ні рідним полоненими (хто є в списку на обмін – 24 канал). Це зрозуміло, адже обміни – це дуже чуттєва річ. Я сподіваюсь, якщо це анонсовано публічно, то хоча б якась є гарантія. Тому що кожне анонсування обмінів про те, що в найближчі тижні воно відбудеться, а насправді все розтягується на місяці, приносить додатковий біль рідним, які чекають", – зазначила вона.

З того, що сказав Єрмак, я зрозуміла, що він обговорював також звільнення кримських татар. Але я не зрозуміла, чи Путін на це погодився. А це дві великі різниці. Тому ставити якісь прогнози – дуже складно і щодо кримських татар, і щодо громадян України, які перебувають на території РФ,

– пояснила Матвійчук.

За її словами, вся процедура обміну перебуває поза всіма правовими рамками. У юристів є багато запитань до процесуального очищення, коли людей, які перебувають під вартою, без рішення суду, подекуди, забирають і вивозять на обмін.

Також додала: "Однак я б хотіла звернути увагу суспільства і української влади, що, звичайно, повертати треба всіх, але є люди, які можуть не дожити до наступного раунду перемовин. Попри те, що складно говорити про якусь пріоритетність, за медичними показниками та за іншими гуманітарними підставами, вона все ж таки мала бути, бо є люди, які зараз борються зі смертю".

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